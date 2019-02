Od 18. do 24. srpna 2019 se do města opět sjedou špičkoví interpreti, kteří zde budou působit jako lektoři. Po prvním ročníku zájem lektorů stoupl. Nabídka akademie tak bude rozšířena o nové obory. „Chci, aby si studenti odnesli radost ze setkání, inspiraci do dalšího studia, vraceli se sem a dále se rozvíjeli,“ svěřil se dirigent Tomáš Netopil.

Akademie je určena studentům konzervatoří, vysokých škol a mladým umělcům. Zájemci o účast na ní se mohou už nyní hlásit prostřednictvím webového formuláře na www.academykromeriz.com/prihlaska/, a to až do 5. května. Své studenty si z přihlášených si vybírají přímo jednotliví lektoři.