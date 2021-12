Zájem roste. Nemocnice opět otevře očkovací centrum na Výstavišti

Obrovský zájem o očkování proti covidu-19 registruje v poslední době Kroměřížská nemocnice. Aby naočkovala co nejvíce lidí v nejkratším možném čase, prodloužila provozní dobu očkovací ambulance v areálu nemocnice také na sobotu. Do Vánoc by se rovněž mělo znovuotevřít vakcinační centrum na Výstavišti.

Velkokapacitní očkovací centrum na Kroměřížském výstavišti. | Foto: Deník/Jakub Omelka

„Zájem je opravdu veliký, denně v ambulanci očkujeme asi tři stovky lidí. Také náš mobilní tým vyjíždí do obcí s nízkou proočkovaností a aplikuje zájemcům další stovky vakcín přímo na místě,“ uvedla předsedkyně představenstva Kroměřížské nemocnice Lenka Mergenthalová. Zájem dokazuje také počet podaných dávek, z nichž drtivou většinu tvoří přeočkování třetí dávkou. Zatímco v září bylo podáno 883 vakcín, v říjnu to bylo již téměř dva a půl tisíce dávek. V listopadu pak na očkování dorazilo dokonce 6409 lidí. Hledá se nejkrásnější vánoční strom ve Zlínském kraji. Přihlašte ten váš „Termíny pro očkování pravidelně zpřístupňujeme, někteří lidé již využili možnosti registrovat se například na leden. Neznamená to však, že v prosinci nejsou volné termíny. Naopak jsou často k dispozici i nejbližší dny,“ konstatovala Mergenthalová. Kroměřížská nemocnice také plánuje znovuotevření vakcinačního centra na Výstavišti Kroměříž, zprovozněno by mohlo být ještě před Vánocemi.