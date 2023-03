Loni pilotní projekt kraje, do kterého se zapojilo téměř třicet základních škol. Letos už má o kurzy sebeobrany zájem více než čtyřicet vzdělávacích zařízení. Smyslem programu je naučit děti správně reagovat na krizové situace.

Zájem o kurzy sebeobrany na školách roste, kraj jich letos podpoří více než čtyřicítku. | Foto: Zlínský kraj/Jiří Balát

Výcvik reálné sebeobrany zdokonaluje fyzickou i psychickou připravenost dětí včas odhalit nebezpečí a ubránit se mu. Zlínský kraj konání kurzů podpoří částkou dosahující téměř 2,4 milionu korun.

Kromě toho hejtmanství také finančně přispěje na preventivní programy škol a školských zařízení. "Mám radost, že je o program, který jsme jako novinku zavedli v loňském roce, mezi základními školami zájem," těší krajskou radní Zuzanu Fišerovou.

Zatímco loni se do programu zapojilo 29 škol, letos už je to o polovinu více. "Věřím, že toto číslo ještě poroste. Chci poděkovat učitelům a ředitelům, bez jejichž aktivního přístupu by to nešlo," cení si Fišerová.

Dotaci na kurzy sebeobrany letos od kraje obdrží například 1. Základní škola Holešov, Základní škola Fryšták, Základní škola a Mateřská škola Osvětimany, Základní škola Morkovice nebo Základní škola Hošťálková.

Včas odhalí nebezpečí, navíc posílí fyzičku po covidu

Principy sebeobrany zároveň pomáhají uvědomovat si a respektovat hranice jak své vlastní, tak i těch druhých, a mohou sloužit jako významný prvek prevence šikany či zneužívání.

Dalším cílem programu je posílení fyzické zdatnosti dětí po pandemii covid, kdy zavření škol a omezení sportovních kroužků vedlo k tomu, že řada dětí přestala sportovat.

Radní kraje rovněž dále schválili rozdělení částky 701 tisíc korun z Programu na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování. Podpořili preventivní programy celkem 20 škol a školských zařízení.