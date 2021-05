A to díky další vlně rozvolňování vládních nařízení. Počasí ale restauratérům příliš do karet nehrálo. Místy vydatný déšť překazil plány nejednomu štamgastovi, který se po měsících čekání těšil na pořádné točené pivo, úsměv servírky a kulinářské umění tamního šéfkuchaře.

„Otevřeli jsme, ale zároveň neotevřeli,“ zhodnotila v jedné větě první den Eva Jandová z restaurace Radniční sklípek v Kroměříži. Potkat tedy, byť jediného, hosta na zahrádce dnes bylo v upršené Kroměříži spíše zázrakem.

Bez potvrzení na pivo nesmí

„Uvidíme, zda se udělá alespoň trochu hezky a přijde někdo odpoledne třeba na pivo,“ uvedla krátce po druhé hodině odpolední Jandová. „Pokračujeme ve stejném režimu jako loni – tedy zachovali jsme jak rozvoz, tak otevřeli zahrádku,“ uvedla ještě Eva Jandová.

Sama si nedokáže představit, že by měl personál restaurace kontrolovat, zda mají zákazníci platné potvrzení o negativním testu či o naočkování.

„Jsem ráda, že to na sebe nakonec vzala policie a hygiena. Vůbec si nedovedu představit, že bych po každém kdo přijde na jídlo, na pivečko, měla chtít vidět nějaký papír. Ani vlastně nevím, jak by měl vypadat,“ dodala Jandová.

Otevřou hned, jak to půjde

Naopak zcela uzavřená zůstala zahrádka v restauraci Octárna. „Vzhledem k počasí jsme ji nechali zavřenou. Ale hned jak to bude možné, tak okamžitě otvírám,“ těší se manažer restaurace Octárna David Jakšík.

Lépe na tom byl například Panský pivovar v Holešově, který má zahrádku permanentně zastřešenou. Ani tam se však zástupů hostů nedočkali. „Prší u nás hodně. Pár hostů to neodradilo, ale víceméně jedeme pouze rozvoz jídel,“ potvrdil manažer restaurace Radek Doležel. Také on je přesvědčen, že kontrola hostů na negativní test či absolvované očkování by pro personál byla neúnosná. „V našich podmínkách by to bylo velmi nešťastné řešení. Určitě na to prostor nemáme,“ míní Doležel.

Zůstanou pouze u okénka

Například Academy bar v Kroměříži na svém instagramovém profilu již dopředu informoval, že kvůli nepříznivému počasí bude nadále pokračovat pouze prodej skrze výdejové okénko.

„Bohužel počasí neovlivníme, takže ještě celý příští týden pojedeme v režimu okénka s tím, že vás samozřejmě, pokud bude hezky, na zahrádce obsloužíme,“ napsal provozovatel na Instagram.

Nic se zatím nebude měnit ani v druhé kroměřížské kavárně Nakafe, kde dosud nefunguje ani výdejové okénko.

„Uvažujeme o otevření zahrádky, zatím ale vyčkáváme. Svou roli v tom samozřejmě hraje počasí. Stejně jako u výdejového okénka si myslíme, že zapínat všechny chlaďáky a kávovar v současnosti nemá smysl. Myslím, že otevřeme příští týden,“ řekl provozovatel Jan Dvořák.