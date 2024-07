Pro zahrádky vymezilo místa po obvodu plochy náměstí, přesně popsalo barvu nebo druh nábytku, který mohou provozovatelé použít. Cílem je oživit prostor náměstí, podpořit cestovní ruch a rozšířit služby pro návštěvníky i obyvatele města.

„Z Velkého náměstí je vidět řada jeho dominant a návštěvníci k nim mají blízko. Díky zahrádkám mohou posedět a nasát atmosféru historického centra,“ uvedl radní pro cestovní ruch Jiří Kašík.

Restauratéři však mají z nápadu rozporuplné pocity. Jednak přichází uprostřed sezony a z podmínek nedokázali vyčíst, jak to bude v dalších letech a zda se jim tedy vyplatí investovat do nábytku, který by splnil kritéria. „Je dobře, že radnice dala pravidla a chce jednotný ráz. Jenomže když zainvestuji do vybavení, potřebuji pronájem alespoň na pět let,“ uvažoval majitel restaurace Černý Orel Boris Zubík. "Jsem ale rád, že ta nabídka přišla, o prostor pro zahrádku jsem žádal," dodal.

Jeho podnik má výhodnou polohu na horní straně náměstí, kde je nejmenší provoz. Provozovatelé na delších stranách plochy mají mezi restaurací a budoucí zahrádkou parkoviště a silnici, na které je během dne poměrně velký pohyb aut.

Kličkování mezi auty nebo zahrádka bez obsluhy

„Všichni bojujeme a další investice do rozvoje nové zahrádky, kde by servírky musely kličkovat mezi auty, si aktuálně nedokážu představit,“ uvedla provozovatelka hotelů La Fresca a Bouček Zuzana Černá. Před podniky, které provozuje, je parkovací plocha největší a auta stojí ve třech řadách.

Podmínky pro délku pronájmu město přesně nestanovilo, záležet bude na zájmu provozovatelů. V podmínkách není ani to, zda musí být zahrádky s obsluhou. Celé je to především vizí do budoucna, v níž by zahrádky mohly vydlážděnou plochu Velkého náměstí, které se v tropických letních dnech mění ve výheň, o něco zmenšit a zpříjemnit.

close info Zdroj: foto MěÚ Kroměříž zoom_in Nákres umístění restauračních zahrádek

"Z celkové plochy šest tisíc metrů čtverečních Velkého náměstí pro restaurační zahrádky vymezili sedmnáct set metrů čtverečních," doplnil vedoucí městského odboru kultury Pavel Zrna.

Plastové židle v Relaxační zóně

Restauratéři, které Deník oslovil, se shodují, že je dobře, chce-li město držet jednotný ráz zahrádek. Ostře to ale kontrastuje s provozem letní Relaxační zóny na Velkém náměstí, která je vybavená plastovými židlemi. Ta je nyní pronajatá na dva roky, letos její provoz skončí 14. září. Zahrádky mohou zůstat v provozu celoročně.

Jak dalece se nápad radnice, který vyzkoušela už v roce 2020, ujme, ukáže až čas. Před čtyřmi lety nasedal na plošná omezení během koronavirové pandemie, kdy byl možný pohyb lidí jen v otevřeném prostoru. Podmínky na mobiliář tehdy radnice nespecifikovala.

