Stavebníci a investoři ve snaze odevzdat své žádosti do konce června zahltili stavební úřady podáními, která nejsou kompletní. Chtěli to stihnout než vstoupí v platnost nový stavební zákon. „Hovoří se o tom, že někteří podali zcela prázdnou žádost. Jiní poslali, co měli, i když to nebylo kompletní,“ potvrzuje starosta Bystřice pod Hostýnem Zdeněk Rolinc. Profesí je stavař a s kolegy z oboru zůstává v kontaktu. „To je ale pro úředníky strašná spousta práce navíc,“ vysvětluje.

Žadatel sice ví, že podal neúplnou žádost, úřad ji ale přesto musí posoudit a vypsat, co chybí k doplnění. Teprve až to žadateli sdělí, ten potřebné dokumenty dodá. Jen v Bystřici během června přijali z území obce s rozšířenou působností devět stovek žádostí.

Ty červnové se ještě zpracovávají starým systémem. Než dojde na podání přijatá po 1. červenci, tedy datu, kdy naběhl nový IT systém na zpracování žádostí, uplyne několik měsíců.

„Jsem optimista, řekněme, že v říjnu by to mohlo být funkční,“ zmínil Rolinc.

Otevřený dopis předsedy architektů

Ani v Kroměříži nemají jinou zkušenost. Někdy jsou ale trable až úsměvné. Třeba zjištění, že občan podal na portálu stavebníka žádost a vidí v systému, že je podaná. „Na stavební úřad však nepřišla, takže úředníci ji nevidí. Kam se žádost cestou ztratila, není jasné,“ popsal mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

V unikátní debatě Deníku došlo na hádku. Podívejte se | Video: Deník

Zkušenosti úředníků ukazují na to, že ministerstvo uvedlo do ostrého provozu zcela nepoužitelný systém. „Kdyby jediný člověk z ministerstva zkusil před spuštěním systému vyplnit žádost o cokoliv, nebo napsat a odeslat jakékoliv rozhodnutí, zjistil by, že to nejde,“ potvrzuje Vondrášek.

Konkrétní potíže v minulých dnech popsalo také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů České republiky a Česká komora architektů. Ta zveřejnila otevřený dopis adresovaný k rukám ministra Ivana Bartoše. Předseda komory Jan Kasl v něm píše, že podporuje digitalizaci stavebního řízení a snahy ministerstva vždy chválil, nicméně současný stav je neudržitelný. „Systém nefunguje ani v základních funkcionalitách, natož ve slibovaném rozsahu, což má závažné dopady na každodenní práci našich členů," uvedl Kasl v dopise z letošního 23. července.

To, co nový systém neumí přitom původní programy zvládaly. Namátkou automaticky vyplňovaly údaje o všech účastnících řízení, uměly zobrazit mapy, propojit sdílené databáze. Nový systém vyžaduje opakovaně zadávat už jednou vyplněné údaje.

Systémy měly navazovat na nový zákon. Nepodařilo se to

Mezi úředníky, na které situace dopadá nejvíce, se šíří úvahy o koordinovaném protestu. Konkrétní obrysy zatím nemá. Do reálných problémů se dostávají také stavebníci. Třeba ti, kteří spěchají s kolaudací.

Nový Portál stavebníka a informační systém stavebního řízení pro úředníky spustilo ministerstvo pro místní rozvoj od 1. července. Oba systémy jsou propojené a jsou součástí digitálního stavebního řízení. Na to navazuje nový stavební zákon, který je platný od stejného data.

Změny měly za cíl zkrátit povolování staveb pro stavebníky a zjednodušit práci úředníkům. Ministr Bartoš systém představil už v dubnu. „Díky digitalizaci bude možné veškerá povolení, vyjádření a dokumentaci dostat on-line. Všechny dotčené a stavební úřady, stavebníci budou pracovat a komunikovat v propojených systémech,“ sliboval.

Termín, kdy se tak skutečně stane, zatím ministerstvo po vlně kritiky neupřesnilo.

Vybrali jsme pro vás: