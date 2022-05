„Inspirací k tvorbě sbírky byla vinylová panenka z mého dětství, které jsem ušila můj první valašský kroj. Výsledek se mi zalíbil natolik, že jsem se rozhodla sbírku rozšířit o další panenky s tématem Celý rok na Valašsku,“ říká sběratelka, která ve třech zámeckých sálech vystaví přes dvě stovky panenek a dekorací zakomponovaných nejen do období lidského života, ale také zvykosloví.

„Prezentuje panenky během jarních, letních i zimních zvyků, panenky v kolébkách zavinuté do peřinek, panenky jako hrající si děti, panenky jako nevěstu a ženicha i stárnoucí babičky a dědečky,“ přibližuje výstavu mluvčí městského kulturního střediska Dana Podhajská.

A dodává, že celá výstava je přitom komponovaná do samostatných tematických výjevů včetně perfektně zapracovaných detailů a dekorací. „Doprovází ji texty, které návštěvníkům přiblíží jednotlivé moravské zvyky, obyčeje a historii zároveň,“ dodává Podhajská.

Panenkách vdechne duši

Alena Dynková se výrobě panenek věnuje už deset let. Vyrábí dva druhy – malé dekorativní, které zaberou asi hodinu a půl práce (před vernisáži povede na zámeckém nádvoří workshop pro veřejnost, viz doprovodný program uvedený níže, pozn.) a velké porcelánové panenky.

„V případě těch velkých slovo „vyrábí“ znamená, že koupí porcelánové tělíčko, kterému teprve vdechne duši,“ říká Podhajská s tím, že sběratelka panence navrhne a ušije oblečení, oblékne ji, zestylizuje do navržené scény, vybere vhodnou paruku, namaluje obličej a výraz a pomocí drátků zafixuje do požadované pozice.

Výstavě předchází bohatý doprovodný program

„Pořád je na čem pracovat, co rozvíjet, aby detaily byly dokonalé. Miluji kombinace materiálů… plátno, dřevo, kov, přírodní materiály, to všechno patří ke stylizaci mých panenek. Když vyrobím babičku, můžu k ní třeba přidat děti, které běhají kolem,“ vysvětluje Dynková, která by jednou ráda měla své muzeum a v současnosti vyjednává s městem Valašské Klobouky o vybudování stálé expozice.

Aranžérkou a výtvarnicí výstavy v Holešově je Lenka Jagošová, která na holešovském zámku už dříve aranžovala oblíbené výstavy Betlémy za sklem.

Výstava Panenky příběh života začíná 7. května v 18 hodin. Předcházet jí bude celodenní doprovodný program na zámeckém nádvoří v Holešově, který je součástí oslav Dnů města.