Záchytná nádrž v Koryčanech prochází rekonstrukcí. Hotovo bude na konci května

Záchytná nádrž na přítoku do vodárenské nádrže v Koryčanech prochází rekonstrukcí. Práce za 22 milionu korun přispějí ke zlepšení kvality vody, účinnému zachytávání splavenin a zabrání znečištění vody v nádrži v případě ekologické havárie. Hotovo by mělo být do konce května.

Záchytná nádrž v Koryčanech na Kroměřížsku prochází rekonstrukcí. | Foto: Povodí Moravy