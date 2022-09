Podle něj by zde město mohlo vybudovat parkoviště nebo odpočinkovou lokalitu se zelení.

„Parkovací místa na Zacharu citelně scházejí, určitě je to jedna z variant. Další možností je parková úprava prostranství. Určitě se zeptáme místních obyvatel, co by preferovali,“ doplnil Holík.

Město by navíc mohlo získat dotaci od státu.

„Jedná se o program na revitalizaci brownfieldů, tedy území se starou stavební zátěží, například s chátrajícími bývalými průmyslovými objekty či právě kotelnami. Město by mohlo získat až polovinu takzvaných způsobilých výdajů,“ popsal vedoucí odboru investic Libor Pecháček. Odhadované náklady na koupi a demolici budovy a na úpravu veřejného prostranství se pohybují kolem sedmi milionů korun.