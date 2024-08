Sto padesát milionů padne na samotnou stavbu, ta jde na vrub Zlínského kraje. Dalších padesát milionů musí zajistit nemocnice na vybavení.

V takzvané severní přístavbě najde zázemí nejen urgent, ale i oční oddělení. „Včetně operačního sálu,“ říká předsedkyně představenstva nemocnice Lenka Mergenthalová a ukazuje k prosklené části v rohu budovy.

Je v ní jen pár let staré zázemí magnetické rezonance, teď na ně naváže nová přístavba. „Tady v tom místě se bude stavět a zároveň už budeme projektovat další přístavby na dalších stranách budovy,“ vysvětluje Mergenthalová.

Zlepšit zázemí bylo nutné, říká náměstkyně hejtmana

Je to největší investice do kroměřížské nemocnice za mnoho let. „Zlepšit to zázemí bylo nutné, to vidí každý, kdo přichází do příjmových ambulancí,“ připomněla náměstkyně hejtmana Zlínského kraje Olga Sehnalová. Pokud by šlo všechno ideálně a nic se nezdržovalo, dají se plány na proměnu naplnit do deseti let.

Cílem je soustředit akutní péči na jedno místo. Neznamená to, že se bude nemocnice zvětšovat, kapacita 366 lůžek zůstane zachovaná. Změnit se však má komfort pro pacienty i personál nemocnice.

