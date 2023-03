Stavbaři v uplynulých dnech zahájili opravu chodníku v Albertově ulici v Kroměříži. Týká se asi 180 metrů dlouhého úseku od kruhového objezdu u hřbitova po křižovatku s ulicí Nitranská u odbočky k supermarketu.

Stavbaři začali v těchto dnech s opravou zhruba 180 metrového úseku chodníku v Albertově ulici v Kroměříži. | Foto: se svolením Města Kroměříž

„Jedná se o frekventované místo, kde se pohybuje hodně lidí. Chodník z betonové dlažby nebyl v dobrém stavu, lidé si na jeho kvalitu právem stěžovali,“ popsal místostarosta Karel Holík.

Oprava chodníku bude hotová do konce dubna.Zdroj: se svolením Města KroměřížPodle něj bude dlažba vyměněna za takzvanou zámkovou dlažbu. Postarají se o to Kroměřížské technické služby. „Náklady činí zhruba 1,6 milionu korun. Hotovo by mělo být do konce dubna,“ uvedl mluvčí radnice Jan Vondrášek.

Město už v Albertově ulici několik úseků chodníku opravilo, naposledy chodník podél Základní školy Zachar. „Zbývá opravit ještě úsek od Havlíčkovy ulice,“ doplnil vedoucí radničního odboru služeb Lambert Hanzal.

Radnice chystá v letošním roce investice do zvelebení chodníků, komunikací a parkovišť v celkové výši téměř 50 milionů korun.