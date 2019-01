Tlumačov - V kovošrotu skončilo ve středu 11. února auto jednadvacetiletého mladíka, které mu zabavila zlínská policie. Muž totiž i přes to, že kvůli dvanácti bodům, které stačil nasbírat, nesměl tři roky řídit, sedl za volant. K jeho smůle ho však zastavila hlídka policistů.

Ukázka likvidace šrotu. | Foto: DENÍK/Tereza Bičanová

„Šofér měl navíc v dechu 2,19 promile. Vzhledem k tomu, že dosavadní tresty nevedly k jeho nápravě, zabavili jsme mu proto jeho vůz,“ vysvětlila mluvčí zlínské policie Jana Bartíková.

Pro stařičké auto z roku 1988 si včera ráno přijelo na odstavné parkoviště nedaleko Napajedel nákladní vůz z Tlumačovského Metalšrotu, který jej naložil a vezl ho na jeho poslední cestu na vrakoviště. Tam ho lisovacící stroj zpracoval k nepoznání.

Zlínští policisté začali zabavovat od loňského roku vozy těm řidičům, kteří se opakovaně dopouštěli za jejich volantem trestného činu, například porušení zákazu řízení. Za půl roku tak tohoto práva využili ve dvaceti případech. Od nového navíc mohou sami rozhodovat, jak se zabavenými vozy naloží. Do této doby to mohl rozhodnout jen Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. „Tyto auta můžeme buď prodat, nebo je dát do užívání policistům. Pokud nepřipadá v úvahu ani jedna z variant, můžeme auto nechat ekologicky zlikvidovat,“ uvedl před časem vedoucí územního odboru policejní vnější služby ve Zlíně Bronislav Šabršula. A právě třetí varianta potkala i vůz jednadvacetiletého mladíka ze Zlína.