Za vodné a stočné si lidé na Kroměřížsku od příštího roku připlatí

Za vodné a stočné si lidé na Kroměřížsku od ledna 2024 připlatí. Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž (VaK) oznámila, že jeden metr krychlový, to jest 1000 litrů odebrané pitné vody, a odvedení stejného množství odpadní vody do veřejné kanalizace přijde včetně daně na 110,99 koruny. Oproti letošní ceně je to více o 4,84 koruny.

Vodovody a kanalizace Kroměříž - ilustrační záběry. | Video: Dominik Pohludka