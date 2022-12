Platit se bude od pondělí do pátku v době od 7:00 do 18:00 a v sobotu od 7:00 do 13:00. O zpoplatnění stání na Hanáckém náměstí rozhodli radní ještě v minulém volebním období, nyní městská rada schválila nový provozní řád placených parkovišť, včetně sazby za parkování na Hanáckém náměstí.