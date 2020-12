Otče Josefe, co znamenají pro křesťany Vánoce?

Vánoce jsou krásné; víme snad všichni. Jsou krásné však již 2000 let. A trvale krásné zůstává jen to, co je pravda. A tím pádem také tajemství. A tak pro křesťany jsou Vánoce především prvním tajemstvím víry: Bůh se stal člověkem. Stejně tak jsou Vánoce tajemstvím pro nevěřící či pro nekřesťany: proč je slaví, proč se k nim vrací, když jde o slavnost narození Ježíše, Boha pro nás? A mnozí říkají, že v něj nevěří. Avšak pravdou je, že Bůh člověka neopustil; jenomže my lidé dokážeme snadno přehlédnout, že skutečná pravda, i o hmotě, je zároveň krásné tajemství.

Po studiích filozofie a teologie v Litoměřicích jste byl 29. června 1985 vysvěcen na kněze. Pak jste sloužil jako kněz ve farnostech Přerov a Lidečko. Po roce 1989 jste působil krátce ve Vatikánském rozhlase a jako socius a pak magistr noviců v Kolíně. Dlouhou dobu jste působil jako rektor kostela sv. Ignáce v Praze a představený tamější komunity. Od 1. srpna 2016 jste byl rektorem kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně a představeným tamní jezuitské komunity. V září 2018 jste byl poslán na Svatý Hostýn, kde jste do 30. ledna 2019 působil jako rektor baziliky a superior. S účinností 1. února 2019 jste byl ustanoven administrátorem farnosti Velehrad. Byly a jsou pro vás jako kněze vánoční svátky stejné, ať už jste působil kdekoliv?

Děkuji za směr otázky: byly Vánoce stejné? Ano. Protože vždy jde o tajemství a tajemství života je na to, aby se jím pronikalo stále dál. Ne stejné však jsou tradice v různých zemích. A tak v Itálii se setkáte s Befánou a vánoční „vánočkou“ panettone; v Polsku s předáváním oplatku pokapaného medem, atd. A v noviciátě jsou samí chlapi, tak se „pochlapíme“ k usazení jednoduchého stromečku, večeři s četbou evangelia a pak zpěvem několika koled.

Přesto, v čem se Vánoce lišily pro vás jako člověka? Někde jste působil za komunistického režimu, jinde po sametové revoluci.

Každá diktatura je špatná; ale za komunistického režimu byly Vánoce skromnější – tedy blíže Pravdě. Skutečně ale Pravdě s velkým „P“. Vánoce jsou zjevením skromnosti, něžnosti a tichosti Boha. Hluk a přemíra hojnosti zastiňují hloubku tajemství. Jde přece o tajemství člověka a Boha.

Vánoce budete podruhé prožívat v poutním Velehradě. Jaké byly pro vás ty loňské, na co se těšíte o těch letošních Vánocích?

Zde bych trošku zavzpomínal a porovnal. V Praze, v našem kostele sv. Ignáce mne nejvíce těšily „štědroodpolední“ mše pro děti: plný kostel s desítkami dětí. A se snahou je zapojit, třeba průvodem kolem oltáře, hledáním Jezulátka, přenášením Jezulátka na konci mše do jesliček, atd. Na Hostýně je bazilika v lese, daleko od sídlišť.; O Štědrém dnu je tam tišeji. Na Velehradě mě překvapuje, že nejsou zažité roráty. V mém dětství jsme se snad denně ráno, ještě za tmy, vypravili do ztemnělého kostela se svitem svící, ale s tím toužebnějším zpěvem rorátních či adventních písní. Do člověka se tak vrývá postupně onen obsah Vánoc. Hluboké tajemství Světla, Boha, v obtížné nebo hvězdné noci. Velehrad je magnetické poutní místo. I během tohoto rozhovoru stále zvoní telefony s dotazy, jak to bude letos s půlnoční mší. Loni jsem zažil radost přítomných v bazilice ještě bez pandemických obav. A touze všech po nasycení duše i po blízkosti jeden druhému, radost jednotlivců z osobního pozdravu s knězem.

Na jaké vánoční bohoslužby ve velehradské bazilice pozvete věřící, v čase šíření nákazy covidem-19?

Mohu pozvat na všechny bohoslužby, bazilika je dost prostorná při zachování hygieny. Navíc budeme mít bohoslužby i v obcích Tupesy a Salaš (24. 12. v 15 hodin).

Kolik lidí se bude moct zúčastnit 24. prosince půlnoční mše svaté, kolik dalších bohoslužeb, pokud budou platit opatření vlády č. 4 podle takzvaného PSA?

I s tím dnešním omezením je v bazilice možnost až 150 účastníků.

Co přeje věřícím i nevěřícím k letošním Vánocům i do roku 2021?

Všem přeji zdraví duše a srdce, tedy bez šrámů strachu, smutku, či vášní. A navíc, využít současnou situaci k pohledu na pravé Vánoce. Ty mají být štědré na blízkost, něhu, darování otevřeného srdce jeden druhému. A mají být podobné božskému Dítěti v jesličkách: sklonit se ke skromnosti, prostotě a úžasu nad tajemstvím – z toho pramení nekončící radost, pokoj duše a srdce.