Proč jste vstoupil do politiky?

Já jsem byl 51 let nepolíben politikou. Samozřejmě jsem ji sledoval. V těch 50 letech jsem se rozhodl kandidovat. Nic jsem si od toho nesliboval. A přesto, hned první volební období jsem byl zvolen starostou. Teď už kroutím třetí volební období ve funkci.

Budete kandidovat i za rok?

Kandidovat budu, ale nechávám to úplně otevřené.

Vidíte kolem sebe nějakého nástupce?

Jsou tady mladí, perspektivní lidé. Dokonce i tací, kteří se už na mém místě vidí. Ale mnoho z nich je zatím takových nevyzrálých.

Někdy to nasazení, které má mladý člověk, nemusí být na škodu, ne?

Samozřejmě. Měl by i přesto mít kandidát nějaké životní zkušenosti. Mnohdy se pohled mladého člověka na danou věc neslučuje s realitou.

V čem například?

Například stavební povolení je takový zdlouhavý proces. Ale spousta mladých si myslí pravý opak. Mladí musí pochopit, že rok v práci starosty neznamená skoro nic. Jedno volební období je velmi krátké. Například už v roce 2002 obec zakoupila parcely pro výstavbu rodinných domů. Ještě letos nemáme vyřízená všechna stavební povolení pro 12 domů. Když máme přesně dodržovat zákony, jde to pomalu.

Jak se vám spolupracuje se zastupitelstvem ve současném složení?

Dobře. Místostarostka i většina členů zastupitelstva už mají něco za sebou, takže vědí, jak to funguje. Přistupují ke všemu s rozumem. Někdy to ale bývá i veselé.

Co považujete za uplynulých 12 let jako svůj největší úspěch?

Za jeden z největších úspěchů považuji to, že se nám do krajiny podařilo vrátit stromy. V roce 2018 jsme zahájili výsadbu stromů podél polních cest, které byly málo užívané. Krajinu kolem nás tvoří obrovské plochy bez jakékoliv zeleně. Haná si vybrala velkou daň za to, že je tak úrodná. Vše tu máme zorané. Chtěl bych obnovit tu krajinu kolem, aby se měla i ta zvěř kde schovat. Pokud nebude strom, kde by si sedl ptáček, kousek zarostlého příkopu, kde by mohl bažant vychovat mladé, bylo by to zlé. Za každý strom, který je v katastru obce, jsem rád. Je to složité. Zatím se nám podařilo zasadit asi 700 stromů a 2000 keřů, které by mohly být základem pro změnu. To beru každopádně za úspěch. Stejně jako cyklostezka, jejíž vybudování máme v plánu.