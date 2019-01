Za dětský úsměv zbrusu nový ipad mini - 4. soutěžní kolo

Střední a východní Morava - Dětský úsměv… to je rozhodně něco, co nám dokáže alespoň na chvíli zahnat běždné denní starosti někam do propadliště dějin. "Bereme" si ho s sebou do zaměstnání, vítá nás večer, snažíme se ho zachytit na fotografii či video jako rodinnou památku.

V Deníku Junior jsme pro svoje čtenáře připravili novou fotosoutěž. Co proto máte udělat? Vyfotografujte svého syna, dceru, vnuka či vnučku a pošlete jejich snímek do naší soutěže o nejpěknější dětský úsměv. Vašeho potomka otiskneme v některém z vydání Deníku junior, abyste mu otištěnou fotografii mohli zařadit do památečního alba. Snímek pošlete mejlem na adresu prilohy.stm@denik.cz. Můžete jej poslat také poštou na adresu Regionální Deník, Aksamitova 2, Olomouc 779 00. Na obálku poznačte heslo „Soutěž". O co hrajeme? Odborná porota po skončení soutěže vybere vítěze, který získá IPAD MINI. Úterý 21. května - 4. soutěžní kolo

JAKUB BOČÁK. 13 měsíců. Foto zaslal tatínek Jaroslav LUCINKA. Fotku poslala maminka Alena. NATÁLKA. Fotografii zaslala babička Edita. LUKÁŠEK. Fotografii nám zaslala Lenka Zábranská. KOUPÁNÍ. Fotografii své dcer Viktorky poslal pan Josef. RADEK SNÁŠEL, 3 roky, Prosenice. PRVNÍ NAROZENINY. Fotografii svých vnoučat zaslal Stanislav Hanák z Olomouce. MALOVÁNÍ. Fotografii nám zaslala maminka Martina. (Soutěž se řídí pravidly, které najdete na webu regionálního Deníku, která naleznete ZDE)

Autor: Redakce