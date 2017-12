Koledy zpívala s Deníkem na Kroměřížsku města i obce

VIDEO / FOTOGALERIE/ - Posedmé v celé České republice, pošesté pak na Kroměřížsku: už tradičně se druhou adventní středu region rozezněl společným zpěvem koled a vánočních písniček. A akce našeho Deníku nazvaná Česko zpívá koledy slavila opět ještě o něco větší úspěch než loni.

Odhadem se do ní totiž zapojilo na Kroměřížsku na patnáct set lidí na nejméně patnácti místech regionu: namátkou v Holešově, Bystřici pod Hostýnem, Hulíně, ale i menších obcích, jako jsou třeba Střížovice, Osíčko, Brusné nebo Kurovice.

Přímo v Kroměříži se pak akce jako každý rok konala ve vstupní aule Domova pro seniory U Moravy.

„Je to krásná tradice, tady u nás zpíváme koledy s celým Českem už pošesté, což je báječné. Navíc je to pro nás velká výhoda, spousta zdejších klientů má totiž problémy s pohybem a někde venku by se takové akce zúčastnit nemohli. Takže uspořádat to tady byl bezvadný nápad. Já osobně se každý rok nejvíc těším na koledu Ježíšku, panáčku,“ smál se ředitel Domova Radovan Ředina.

Spokojenost ale netajili ani klienti domova nebo hosté letošního zpívání.

„Moc se mi to líbilo, nejvíc koleda Narodil se Kristus Pán, ta je taková opravdu vánoční. Letos jsem tady poprvé, ale příště přijdu určitě zase,“ poznamenala pro Deník například Lucie Mikulenková.

Každý si ale mezi písněmi našel tu svou. „Líbilo se mi to, nejvíc asi píseň Vánoce, Vánoce přicházejí. Už se těším na příští rok,“ poznamenal pro změnu Ladislav Komínek. Ani letos mezi hosty nechyběli tací, kteří už ji znají z minulých let – a letos dorazili znovu.

„Líbilo se mi tu moc, jsme tady už druhým rokem a příště přijdeme určitě zase. Nejvíce mě potěšila Vánoce, Vánoce přicházejí, protože ji znám. Jinak ale všechny koledy byly moc pěkné,“ pochvalovala si Helena Mohlerová.

Klientka kroměřížského Domova U Moravy Františka Blažková si hned přála, aby se zpívání podařilo uspořádat i příští rok. „Určitě se mi to líbilo, nejvíc asi ta poslední písnička Vánoce, Vánoce přicházejí. Ráda bych, aby zpívání u nás bylo i příští rok,“ usmála se seniorka.

Všem zpěvákům poskytl také letos podporu úspěšný pěvecký sbor AVE Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži pod vedením sbormistra Michaela Korbičky.

„Zpívalo se nám velmi dobře, jako každý rok. Řekl bych, že přišlo zase více lidí a rozrostli jsme se i my, už nás nebylo tak málo jako loni. Na konci jsme přidali jednu píseň, konkrétně Den přeslavný, to je taková novoroční. Jelikož je většina těch koled známá a sboristé je znají, příprava bývá pro nás otázkou pouze asi dvou, tří dnů,“ podotkl kroměřížský sbormistr.

Studenti Arcibiskupského gymnázia si ovšem letos pro obyvatele domova připravili i jedno další překvapení: vlastnoručně drobné dárky.

„Jednalo se o přáníčka z čajových sáčků, což byl nápad paní knihovnice Dvořákové. Impuls přišel právě od ní a na výrobě se nepodíleli jen studenti, ale i kantoři. Následně jimi pak sboristé obdarovali všechny obyvatele zdejšího domova,“ vysvětlil Michael Korbička a ujistil, že jeho sbor by se rád podílel na akci Česko zpívá koledy i v příštím roce. „Pokud budeme mít síly a zdraví, samozřejmě se rádi zapojíme,“ uzavřel sbormistr.

Koledy si ve středu zazpívali třeba i na zámku v Holešově.

„Tým zámku měl vánoční večírek a jsme rádi že jsme se mohli zapojit: děkujeme Deníku, našemu mediálnímu partnerovi za celoroční spolupráci a podporu,“ řekla za kolektiv tisková mluvčí zámku Dana Podhajská.

Zpívali jste letos koledy s námi? Pošlete nám fotografie ze zpívání ve vaší obci na adresu redakce.kromeriz @denik.cz! Nebojte se poslat nám i více snímků a připojte také váš odhad účasti zpěváků!

Podívejte se jak se zpívalo v Kroměříži