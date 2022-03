„Momentálně už by měly být zbourány téměř všechny příčky, které mají jít pryč. Začínají se už také odstraňovat omítky, ty jsou ale velmí silné, takže se chlapi musí poprat s velkým množstvím suti,“ prozradila Deníku starostka Přílep Ivana Sehnalová.

Podle původních odhadů bude hotovo za dva roky. „Chlapi ale pracují velmi rychle. Odhadují, že by mohlo být hotovo i dříve, ale čekáme na vyjádření památkářů k některým ozdobným prvkům, které jsou v interiérech, to nás může trochu zbrzdit,“ poznamenala starostka.

Obec za rekonstrukci zaplatí přes 30 milionů korun s DPH. „Plus ještě asi milion korun za renovaci historických prvků. Získali jsme ale dotaci, která nám pokryje 15 milionů korun a dalších deset milionů dostaneme jako bezúročný úvěr,“ vypočítala Sehnalová.

Ve spodní části kulturní sál

Do zrekonstruovaného zámku se přesune obecní úřad a knihovna. Nově tam vznikne i kulturní sál, který doposud v obci chybí.

„Ten bude ve spodní části zámku. Znovu také vybudujeme východ směrem do zahrady, který tam býval dříve. Do zámku se přesune také třeba knihovna, která tam bude mít mnohem větší prostory, než má doposud v budově úřadu. Chybět nebude ani denní místnost pro maminky s dětmi,“ popsala Sehnalová.

Původně měla v zámku vzniknout také ordinace a další služby. „Dotace nám ale neumožňuje využití budovy pro komerční účely, takže tam nakonec umístíme kanceláře místních spolků. Do budoucna bychom tam ale chtěli mít i něco, co nám přinese nějaké peníze,“ nastínila plány starostka.

Školka z budovy obecního úřadu?

Z budovy současného obecního úřadu by mohla být mateřská škola, kterou v Přílepích potřebují rozšířit. „Každý rok totiž odmítáme asi tři až pět dětí, protože už prostě nemáme volnou kapacitu,“ přiznala Sehnalová s tím, že momentálně čekají na návrhy od architekta. „Máme tady totiž tři budovy, které potřebujeme nějak rozumně využít. Takže uvidíme,“ doplnila.

Drobných změn se dočká také zámecký park. „Chtěli bychom ještě dodělat jižní plot, který byl stržen,“ řekla Sehnalová a dodala, že by mohla vzniknout i nová komunitní kompostárna. „Je to zatím ve formě studie. Teď to bude třeba všechno oběhat, abychom dostali povolení. Mezi lidmi by ale o kompostárnu byl velký zájem,“ uzavřela starostka.