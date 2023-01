Z Kroměříže do všech koutů světa. Cestovatelské přednášky budou i letos

Cyklus Procestujte svět s Domem kultury zavede návštěvníky za první čtyři měsíce roku 2023 za medvědy do Kanady, do Číny plné protikladů, po evropských sopkách i do Rumunska – země moře i hor, zimy i léta.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Klub Starý pivovar v Kroměříži. | Foto: MěÚ Kroměříž