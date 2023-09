Okruh Kroměříž – Kvasice – Kroměříž měří 18 kilometrů a jeho absolvování trvá asi dvě hodiny. Dospělí zaplatí za lístek 240 korun, děti se budou plavit za 140 korun.

Podle místostarosty Pavla Motyčky, který město zastupuje ve Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu, je plavba lodí po řece Moravě vítaným zpestřením letní turistické sezony v Kroměříži.

„Věřím, že plavba je atraktivní pro naše občany i pro turisty. Tuto aktivitu proto podporujeme, stejně tak i plány na rozšíření vodní cesty Baťův kanál až do Kroměříže,“ uvedl Motyčka.

Město na propagaci plavby po řece Moravě a Baťova kanálu připravuje na 2. září 2023 akci zatím pracovně nazvanou Ahoj prázdniny.

„Na parkovišti nad molem na Erbenově nábřeží budou stánky s občerstvením, hudební program i program pro děti. Na jednom ze stánků bude také prezentace přístavu a přístaviště, které v Kroměříži chce v budoucnu vybudovat Ředitelství vodních cest ČR, a také vodní cesty Baťův kanál,“ popsal Motyčka.

K prodloužení Baťova kanálu do Kroměříže je nejprve potřeba vybudovat novou plavební komoru u jezu v Bělově na Zlínsku. Potom by vodní cesta byla splavná až do Kroměříže. Zástupci Ředitelství vodních cest ČR na březnovém jednání na kroměřížské radnici uvedli, že by bělovská komora a kroměřížský přístav mohly být zprovozněny v roce 2027.

„Město záměr podporuje, ale zároveň požaduje, aby Ředitelství vodních cest ČR realizovalo opatření nezbytná pro zvládnutí nárůstu dopravní zátěže v lokalitě, zajistilo přemostění průplavu do příjezdu a reagovalo na další připomínky místních občanů,“ doplnil mluvčí radnice Jan Vondrášek.