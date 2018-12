Vzpomínky, ze kterých se rodí pomoc. Den pro Zuzanku přinesl 409 tisíc

„Je to úplně úžasné. Moc nás to naplňuje, už od prvního ročníku, který byl pro nás nejhorší, protože to bylo asi tři měsíce od toho, co Zuzanka odešla. Ale hned po něm jsme věděli, že to je ta správná cesta. Vždyť se do pomoci nemocným dětem zapojují děti ze zlínských školek a Zuzanka takto může pomoci,“ svěřila se v úterý Daniela Oškerová, maminka Zuzanky Oškerové, která ve čtyřech letech podlehla akutní leukemii.

Na její památku, jen pár měsíců po smrti děvčátka, vznikla krásná charitativní akce s názvem Den pro Zuzanku. Letos se konala již posedmé. Sedmička přinesla všem, kteří se o akci zasloužili, štěstí. Vždyť se podařilo získat rekordní částku, a to 409 tisíc korun. Za tyto peníze budou na Kliniku dětské onkologie při Dětské fakultní nemocnici v Brně-Černých Polích zakoupeny speciální monitory. Právě tam se Zuzanka léčila. „Ještě jsme se nesetkali s takovou akcí, která by nejen že vydržela déle než jeden rok, ale stále nabývala na významu jako právě tato. Z našeho pohledu je mimořádná,“ ocenil Den pro Zuzanku lékař z onkologického oddělení v Brně Pavel Mazánek. V úterý bylo ve školce v ulici Osvoboditelů ve Zlíně plno. Na jarmarku tradičně bez nároku na honorář vystoupilo několik osobností. Letošním patronem akce byl zpěvák a herec Ondřej Havelka. V programu vystoupil i kouzelník Paulíno a zazpívaly děti z MŠ Osvoboditelů. Pozvání přijali také velocipedista Josef Zimovčák, hokejový trenér Martin Hamrlík, lékař z Kliniky dětské onkologie Pavel Mazánek a další hosté. „Je to úžasná akce, krásná. Navíc se jí účastní tolik lidí, všichni dobrovolně a gratis,“ neskrýval své nadšení známý český umělec Ondřej Havelka Na akci nechyběl ani bývalý primátor Zlína Miroslav Adámek. Prozradil, že se s rodiči Zuzanky zná už dlouho. „Jsou mí kamarádi a pro mne se jedná o velmi osobní zážitek,“ svěřil se. Rodiče Zuzanky však i přes bolestivou ztrátu mají kromě syna další velkou radost – holčičku. Jmenuje se Liliana, dnes je jí pět let. Podle slov maminky Daniely, ale i ředitelky Hany Kadlčákové z pořádající mateřské školy, kam holčička chodí, je Lilianka Zuzance podobná, jako by jí z oka vypadla. ČTĚTE TAKÉ: Bývalý majitel Baníku Adámek pomáhá házené. „Beru to jako oběť,“ tvrdí

Autor: Jana Zavadilová