Vzpomínáme. Před 76 lety poprvé spatřil světlo světa Karel Kryl

Karel Kryl se narodil do tiskařské rodiny 12. dubna 1944. Život mu příliš nepřál. V dětství zažil utrpení a křivdu, kterou na jeho rodině spáchal nastupující komunistický režim, v pozdější době byl vyhnán z Českoslovenka do exilu do Německa, kde žil de facto až do své smrti v roce 1994.

Karel Kryl | Foto: ČTK/Doležal Michal

Karel sice pochází z Kroměříže, ale dlouho zde nežil. Navíc jeho vzpomínky na Kroměříž nebyly nejlepší. Zažil zde jedno z prvních životních zklamání a poznal skutečnou tvář komunistického režimu. Coby malý kluk přihlížel roku 1950 tomu, jak komunisté zničili jejich rodinnou tiskárnu. Stroje byly před jejich zraky rozbity a odvezeny do šrotu. I přes veškeré strasti a brzký odchod z vlasti (v 25 letech) se stihl nesmazatelně zapsat do českých, potažmo československých dějin. Nebyl jen zpěvákem, ale také symbolem boje za svobodu. Jeho protestsongy dodávaly národu sílu v době srpnové okupace roku 1968 i v době normalizace. Psal také básně. Přezdívalo se mu básník s kytarou. Mezi nejznámější písně patří Bratříčku, zavírej vrátka; Morituri te Salutant; Anděl či Veličenstvo kat. Po revoluci bydlel střídavě v Praze a Mnichově. Karel zemřel 3. března 1994. Létalo nad Kroměřížskem UFO? Co si myslíte vy, podívejte se na VIDEO Přečíst článek ›

Autor: Jakub Omelka