Dlouhé kolony aut ze směru od Zahnašovic, které se táhnou častokrát až k železničnímu přejezdu, jsou na této křižovatce totiž na denním pořádku.

„Jezdím tudy směrem ze Zahnašovic a vždy stojím v koloně. Hlavně pak odpoledne, když jezdí lidi z práce – to je ta pomyslná dopravní špička a auta jsou častokrát až u toho přejezdu,“ popsal Petr Tesař, který projíždí křižovatkou u bývalého cukrovaru téměř denně.

„Když jedou auta před vámi směrem do Holešova, tedy vpravo, tak se to ještě docela hýbe. Ale jakmile odbočují na Hulín, tak je to konec. Stojíte často i dlouhé minuty a nikam se ani nehnete,“ dodal Tesař s tím, že řešení je podle něj jasné. „Už dávno tady měl být kruháč a byl by klid,“ poznamenal.

Problémy s pozemky

O vybudování kruhového objezdu se už podle starosty Rudolfa Seiferta vedou jednání. „Nová kruhová křižovatka u cukrovaru se skutečně plánuje, a to společně se Zlínským krajem a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje (ŘSZK),“ uvedl starosta.

Doplnil, že v současnosti město připravilo smlouvu o odkupu přilehlých pozemků od stávajícího majitele. „Peníze na tento výkup máme v rozpočtu. Nyní čekáme na podpis smlouvy, abychom to mohli začít realizovat,“ řekl Seifert s tím, že stavba kruhového objezdu je už v rámci územního řízení připravena. „Dále budou pokračovat jednání, pokud tedy dojde k vykoupení těch zmíněných pozemků, s ŘSZK v letošním a příštím roce tak, aby stavba mohla být zahájena,“ dodal.

Pomůže i právě budovaná dálnice D49

Kromě kruhového objezdu by ke zklidnění dopravy ve městě mohl přispět také aktuálně budovaný úsek dálnice D49, který by měl z centra města odklonit především tranzitní dopravu.

V Holešově jsou nyní na průtahu městem už čtyři okružní křižovatky. Další je pak na náměstí a také v ulici Přerovská, kde je momentální provizorní „kruháč“ z betonových panelů.