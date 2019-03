V posledních letech zde zřizovatel Arcibiskupství olomoucké proinvestovalo více než 100 milionů korun (včetně 26 milionů korun získaných na dotacích).

I to byl jeden z důvodů, proč zřídil ředitel gymnázia Jan Košárek veřejnou sbírku cílenou na bývalé absolventy, rodiče či příznivce školy. Vybrané peníze jsou pak použity na konkrétní vybavení školy. Jak sám Košárek říká, nejenom snaha o vytvoření dalšího přijmu však byla oním důvodem.

„Samozřejmě jsme rádi za každou korunu. Kromě peněz je to ale snaha upozornit společnost, že kvalitní vzdělání není zadarmo,“ uvádí Košárek.

Jak veřejná sbírka funguje?

„Hledal jsem způsob, jak moderní formou dostat myšlenku mezi lidi. Zvolil jsem dvě cesty – fyzicky je jedna kasička umístěná přímo ve škole a pak virtuálně přímo na zřízený účet,“ vysvětluje Košárek. Ani internet však není všemocný a příspěvky se nehrnou ve velkém.

„Nejsou to sta tisíce, ale tisíce a deseti tisíce korun,“ vyčísluje výši darů ředitel. Povědomost však není velká.

Ke gymnázium mám vřelý vztah, říká bývalá studentka

Potvrzuje to i bývalá studentka Ludmila Bábíková.

„Já osobně jsem o sbírce nevěděla. Myslím, že je to škoda, protože by se našlo určitě dost lidí, kteří by přispěli,“ zamýšlí se bývalá absolventka, která se ke škole hrdě hlásí.

„Myslím, že se jedná výborný nápad,“ hodnotí Bábíková ředitelův počin a jedním dechem dodává, že uvažuje o zaslání finanční částky.

„K Arcibiskupskému gymnáziu mám stále vřelý vztah. Cítím velkou nostalgii a vděčnost, že jsem mohla studovat v tak skvělé škole,“ vzpomíná Bábíková.

Od doby, co ukončila studium se mnohé změnilo. Řeč je o již zmiňovaných rekonstrukcích. Vzhledem k tomu, že pochází z Bánova v okrese Nové Zámky, má vzpomínky i na domov mládeže gymnázia. Nad změnami, které se zde udály, by ji přecházel zrak.

Mluvčí zřizovatele školy Jiří Gračka prozradil, že jedna z investic vedla právě do těchto míst.

„V létě 2017 jsme opravili zhruba polovinu domova mládeže. A to zcela zásadně. Od podlahy až po strop včetně rozvodů. Jednalo se asi o 50 pokojů,“ odpověděl na dotaz Deníku Gračka.

„Rekonstrukce jsou opravdu zásadní. Kvůli výuce je provádíme vždy o prázdninách. A to již čtvrtým rokem. Letos proinvestujeme na 33 milionů korun. Počítáme s opravami i v dalších letech,“ potvrzuje Gračka.