Povodí Moravy však prozatím vystavilo Břestu stopku.

„Abychom mohli začít s přípravou stavebních parcel a infrastruktury, musíme vybudovat protipovodňový val,“ říká Navrátil.

A to i přesto, že se v těch místech neobjevila voda ani při nejničivějších povodních v roce 1997.

„Podle výpočtů z Povodí Moravy zde hrozí reálné riziko povodní,“ pokračuje starosta.

„Dokud tedy nebude val hotový, nebude se moci ani stavět,“ zopakoval závěry Povodí Moravy starosta.

Jak velké zdržení to bude, se teprve ukáže.

„Povolení na stavbu protipovodňového valu sice máme, ale jedná se o velkou investici, na kterou nemáme vlastní prostředky,“ přiznává Jaromír Navrátil. Břestu tak nezbývá, než nyní čekat na vypsání dotačního programu.

„Hned, jakmile bude val hotový, pustíme se do zasíťování pozemků, prodeje parcel, výstavby cesty, veřejného osvětlení, kanalizace,“ vyjmenoval Navrátil s tím, že obec neplánuje prodat pozemky developerovi, nýbrž je prodat po jednom konkrétním zájemcům. „Počítám, že do pěti let od výstavby valu by se mohlo začít s prodejem parcel,“ odhaduje starosta.

Troje dvojčátka

Starosta podporuje vznik nové lokality pro výstavbu rodinných domů i proto, že si od ní slibuje příchod nových rodin s dětmi. Ačkoliv loni pandemie zabránila vítání občánků, o děti není v Břestu nouze.

„Předloni jsme vítali troje dvojčata,“ chlubí se Navrátil.

I díky tomu, že v obci bydlí mladí, stále funguje místní mateřská a základní škola. „Škola sice stále nemá plný stav, ale už se to pomalu té hranici blíží,“ hodnotí Jaromír Navrátil.

Vesnická zabíjačka

Zájemců o bydlení podle všeho není málo. Vedení obce se snaží udržet v Břestu kulturní a společenský život. Například místní hasiči oslaví letos už 130 od svého vzniku.

„Předpokládám, že nějaká menší oslava proběhne na konci července, kdy máme hody. Ale uvidíme, co nám situace dovolí,“ vyhlíží oslavy starosta a dodává, že už lidem společenský život chybí.

„Byli jsme zvyklí, že obec pořádá ples, udržujeme tradici vodění medvěda, Červený kříž pálení čarodějnic, hasiči kácí májku, v létě jsou hody, na kterých se podílejí hasiči rybáři i členové Veterán klubu. A takto proplujeme celým rokem,“ vyjmenovává starosta.

Do tradic se daří zapojovat nejen starousedlíky, ale také nově přistěhovalé. Typickou vesnickou tradicí, se kterou se v Břestu bylo před koronavirovou pandemií možné potkat, byla zabíjačka.

„Už jen to, že na náves přijel řezník, vytáhl trojnožku a uspořádala se zabíjačky bylo pro tu komunitu důležité. Samozřejmě prase se na veřejnosti zabíjet nesmí, ale vše ostatní – od škrábání štětin – už jsme si užili,“ vzpomíná starosta.