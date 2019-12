Morkovické náměstí má novou dominantu – radnici, kterou stavaři dokončili letos v listopadu a která stojí na místě té původní. Stavba přišla na 45 milionů bez DPH.

Úředníci se do nové radnice stěhují od pondělí, příští týden město plánuje přesun knihovny. Celé první patro by tak mělo být připravené na provoz ještě před koncem roku.

O osudu staré radnice rozhodli zastupitelé už v roce 2010.

„Vzpomínám si, že když po cestě projelo nákladní auto, celá budova se otřásala a mně se vypínal počítač. Proto jsme udělali průzkum, zda má smysl budovu opravit, a zjistili jsme, že rekonstrukce nemá význam,“ řekl starosta Morkovic-Slížan Pavel Horák.

KNIHOVNA I KOMERČNÍ PROSTORY

Když byla stará budova odsouzena k zániku, začala debata o tom, jak by měla vypadat nová budova. Nakonec se zastupitelé shodli, že nepostaví jenom prostory pro městský úřad, ale i knihovnu a ve spodním patře nabídnou komerční prostory.

V roce 2014 se ale konaly volby a vyměnila se část zastupitelstva.

„Debaty začaly nanovo a trvalo to, než se zastupitelstvo znovu přiklonilo k již schválené variantě,“ vysvětlil Horák.

Starou radnici dělníci zbořili na začátku roku 2015, další tři roky se debatovalo o tvaru radnice, jejím umístění i o tom, zda budou její součástí obchody.

Samotná stavba začala až v květnu loňského roku.

„Když se podívám od náměstí a vidím radnici a nad ní střechu kostela, jsem přesvědčen, že budova patří právě do centra města, které má žít. Obchody a doktoři nemají být schovaní někde na okraji,“ vysvětlil starosta Pavel Horák důvody, proč usiloval právě o současné umístění radnice.

Navzdory dlouhotrvajícím debatám vnímají mnozí obyvatelé Morkovic novou radnici pozitivně.

„Vypadá hezky. Jsem rád, že se stará nerekonstruovala, protože by to stálo víc peněz, než stavba nové. Nové je podle mě vždy lepší než staré a opravované,“ řekl obyvatel Morkovic Pavel Dvořák.

Na otevření radnice dorazil i hejtman kraje Jiří Čunek, který společně se starostou přestřihl pásku.

„Není to obvyklé, že se otevírají nové radnice. Vždy je v tom kus odvahy, protože lidem dělá potíže zvyknout si na něco nového. Vy jste ale stavbu radnice spojili i s komerčními prostory a výsledek je úžasný a kompaktní,“ řekl Čunek v úvodním proslovu.

NADČASOVÝ STYL

Současná podoba radnice odpovídá do velké míry původnímu návrhu. Čtvercová budova skrývá uprostřed malé atrium, přes které se lidé dostanou do obchodů a lékařských ordinací.

„Budou tu dvě lékařské ordinace, jedná ordinace zubní, lékárna, prodejna občerstvení a obchod. V patře pak sídlí úřad, vedle nás bude knihovna,“ vyjmenoval starosta Horák.

Komerční prostory by měly nejenom podpořit podnikání ve městě.

„Z nájmů se pokryje spotřeba energie radnice. Ačkoli to byl boj, aby radnice stála v současné podobě, jsem za ni ráda. Líbí se mi atrium i střízlivý, nadčasový styl radnice,“ sdělila zastupitelka Morkovic-Slížan Jana Pešáková, která ocenila i fakt, že nábytek v kancelářích byl vyroben na míru. Výrobce poskládal skříně podle přání a potřeb zaměstnanců úřadu.

NA ÚŘAD A PRO LÉKY

Nápad s komerčními budovami se líbí také obyvatelům.

„Jsme sice malé město, ale i tak si zasloužíme důstojnou radnici. Navíc to bude víceúčelový dům. Teprve čas ukáže, co se bude využívat, ale lékárna se využije určitě, protože staří lidé nemají, kam chodit pro léky. Předtím tu byla lékárna, která nebyla úplně vhodně umístěná. Ta nová mi přijde lepší,“ svěřil se obyvatel Morkovic.

Nápad s lékárnou zaujal i starostku Zlobic Stanislavu Šiškovou.

„Využití budovy mi přijde ideální – když už se něco nového stavělo, tak to může sloužit i jinak. Když si lidé přijdou něco vyřídit na úřad, mohou si při té příležitosti koupit léky nebo zajít k lékaři,“ uvedla Šišková.

ARCHIV KNIH NA PŮDĚ

Další využití nabízí zatím prázdné půdní prostory.

„Asi deset procent půdy jsme připravili jako archiv pro knihovnu, protože máme velké množství svazků, které se do nových prostor nevejdou. Část se jich proto vyřadí a část půjde právě do archivu. Co bude se zbytkem půdy, o tom zatím není vůbec rozhodnuto,“ sdělil starosta Pavel Horák.

„Mně by se nahoře na půdě líbilo cokoliv, jen kdyby byla využitá, protože je moc pěkná. Teď to samozřejmě nepřipadá v úvahu, ale do budoucna by se mi tam líbily například prostory pro výstavy,“ řekla zastupitelka Jana Pešáková.

DESET LET SPLÁCENÍ

Radnice město přijde na 45 milionů korun bez DPH.

„Konečná částka ještě není známá, protože uplatníme odpočty z DPH na komerční nájemce a na parkoviště. Počítám s tím, že výsledná cena tedy nebude 45 milionů a jednadvacet procent DPH, ale možná pouze pět až osm procent DPH,“ vysvětlil starosta Horák.

Celá stavba bude financována pouze z městského rozpočtu, stavební projekty města by ale neměly omezit dotace pro městské organizace.

„Získali jsme třicetimilionový úvěr na deset let, který budeme splácet. Kdyby šlo jen o tuto stavbu, nebyl by to žádný ekonomický problém. Jenže my jsme byli úspěšní i při podávání dotací, u nichž je nutná naše spoluúčast. Takže jsme museli přispět osm milionů na rekonstrukci sokolovny, pět milionů na rekonstrukci školy, přispívali jsme i na systém zachytávání dešťových vod. Standardně míváme rozpočet kolem padesáti milionů ročně, letos je to 125 milionů. Byl to pro nás výjimečný a velmi náročný rok,“ uzavřel Pavel Horák.