„Příroda na Islandu a příroda v Alpách je nepopsatelný rozdíl. Proto jsem fotografie z těchto cyklů postavila do konfrontace,“ přiblížila záměr výstavy Billová.

Na fotografiích z Islandu také zachytila pro Středoevropana nevídanou krajinu ohně, ledu a vodopádů, přičemž důležitou roli na snímcích sehrálo sluneční světlo, které tam v létě nezapadá. Pro fotografa tak poskytne dlouhý čas na přípravu i zachycení záběru.

Kroměřížská nemocnice se opět vrací k plánovaným operacím

Alpy pak fotografuje Billová už mnoho let. Soustředí se na snímky z výšky minimálně dvou tisíc metrů. Ani v tomto případě se však nejedná o dnes populární cestovatelské fotografie, ale snímky pořízené ze stativu. „Nezlézám hory jako turista, ale pohybuji se výhradně jako fotograf. S fototechnikou by to ani nebylo možné,“ dodala Billová.

Kromě fotografování se Billová věnuje také digitální grafice a jako pedagog hudby komponování. Inspiraci často nachází v tichém prostředí horských výšek.

„Výstava Nelly Billové bude do 31. března k vidění pouze z nádvoří zámku. Přímo v arkádách pak jen v době konání kulturních akcí. Po otevření zámecké sezony bude výstava otevřena vždy o víkendech,“ uvedla Dana Podhajská z Městského kulturního střediska v Holešově.