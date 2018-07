Vysoce specializované operace v pátek úspěšně provedli v Kroměřížské nemocnici

Hned dvě vysoce specializované ortopedické operace podstoupily dvě pacientky středního věku v Kroměřížské nemocnici.

Dlouhodobě trpěly bolestmi a měly velké potíže s chůzí. Operoval je primář tamního Ortopedického oddělení Moheb Rafi, který se těmto výkonům věnuje už deset let a ročně provede okolo 30 těchto specializovaných operací. Asistovat mu přijel uznávaný odborník na artroskopické operace velkých kloubů docent Petr Zeman z Fakultní nemocnice Plzeň.

„Už delší dobu jsme se s panem primářem ortopedie v Kroměříži domlouvali, že by rád navázal na svoje dřívější zkušenosti s artroskopickými operacemi kyčlí. Přijel jsem mu pouze pomoci si tuto metodu znovu oživit, protože zkušeností má z minulých let poměrně dost,“ říká Zeman.

Právě Artroskopie kyčle byla jednou z těchto unikátních operací. Podstoupila ji devětačtyřicetiletá žena, která kvůli velkým bolestech mohla chodit pouze o berlích. „Operace sice nevyléčí artrózu ani nenahradí výměnu kyčelního kloubu. Díky ní ale můžeme odstranit deformity v kloubu, které by do budoucna vedly k rozvoji těžké artrózy,“ popisuje zákrok primář Rafi. „U těchto lidí, kteří jsou ještě v produktivním věku, by bez specializované operace mohla hrozit trvalá invalidita,“ dále podotýká. Výkon se lékařům povedl, věří tak, že se pacientka bude moci brzy vrátit ke svému dřívějšímu životu i do zaměstnání.

Druhá z operací byla Osteotomie, která se provádí u pacientů se střední artrózou. „Osa kolene bývá v takovém případě vyhnutá a my ji narovnáme přeříznutím kosti pod kolenem a zpevněním ve správné poloze pomocí šroubů a dlah. Tím dojde k vyrovnání osy, rozložení zátěže a jejímu přenosu na zdravou polovinu kloubu. Bolest ustoupí a můžeme tak oddálit totální endoprotézu kolene až o patnáct let,“ líčí primář i tuto operaci, kterou podstoupila devětapadesátiletá žena.

Autor: Jana Bradnová