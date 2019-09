„Od začátku letošního roku do konce srpna je v České republice evidováno přes 580 onemocnění spalničkami,“ uvedla ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Jana Eliška Hošková.

Počty se podle jejích slov liší v závislosti na návštěvnosti daného regionu lidmi z oblastí, respektive ze zemí, kde je zaznamenána epidemie spalniček.

To vysvětluje, proč nejvyšší číslo připadlo právě Praze. Ale funguje to prý i opačně.

„Záleží na pohybu lidí mezi regiony, ale i na počtu lidí, kteří navštíví země s výskytem onemocnění spalničkami,“ doplnila. Určitá část populace je totiž k onemocnění náchylnější.

OČKOVÁNÍ ANO, ČI NE?

Důvod, proč v ČR ještě nemáme rozsáhlou epidemii onemocnění je podle jejích slov ten, že v republice máme účinné mechanismy, jak zabránit dalšímu šíření onemocnění: jednak proočkování a jednak důsledná protiepidemická opatření.

Očkování má ale mnoho odpůrců. Podle odborníků problém prohlubují mimo jiné sociální sítě a „antivax“ kampaně.

„Očkování je vytloukání klínu klínem. V dnešní době se zaměňuje za prevenci,“ domnívá se Petra Koťátková ze Zlínska, která holduje alternativnímu způsobu života. Svého syna očkovat proti spalničkám nenechala.

Je si vědoma toho, že spalničky jsou vysoce nakažlivé, ale fatální následky mají prý podle jejích slov jen u nepatrného množství lidí.

„Hygienici dle mého názoru neberou v potaz, že lidé na tyto nemoci umírali v dobách, kdy nebyla tak dostatečná hygiena a především výživa jako nyní,“ uvedla.

NESMIŘITELNÉ TÁBORY

Přestože se prý ví, že proděláním nemoci se zvyšuje odolnost organismu, všichni se snaží nemoc nedostat.

„A to i za tu cenu, že právě na toto očkování někdo umře, nebo mu přivodí velkou zdravotní újmu,“ přidala Petra Koťátková s tím, že skutečná prevence spočívá ve zdravé stravě, pravidelném pohybu a v neposlední řadě také pozitivním pohledu na svět.

„To však za nás neudělá očkovací vakcína ani náš lékař či zdravotní pojišťovna. To si musíme zajistit my sami,“ uzavřela.

Právě nižší proočkovanost dětské populace vakcínami proti spalničkám však dovedla Česko do situace, kdy se s nemocí začalo opět potýkat.

Vyšší výskyt onemocnění pak zapříčinil, že naše země přišla o status státu, ve kterém tuto nemoc vymýtili. Světová zdravotnická organizace status odebrala kromě Česka také Británii, Řecku a Albánii.

OČKOVÁNÍ JE NA MÍSTĚ, ŘÍKÁ LÉKAŘKA

Lékaři upozorňují, že jedinou prevencí proti spalničkám je očkování. Chrání jak očkované, tak díky kolektivní imunitě i ty, kteří očkováni být nemohou.

Týká se to zejména dětí mladších 12 měsíců, které nemohou být očkované a je u nich zároveň nejvyšší riziko fatálních komplikací spalniček.

Navíc podle mluvčí Krajské hygienické stanice ve Zlíně Venduly Ševčíkové děti bez tohoto očkování nemohou do předškolního kolektivu.

„Ani na školy v přírodě nebo na tábory,“ přidala Ševčíková.

Vysoce infekční onemocnění se projevuje horečkou, rýmou, kašlem, zánětem spojivek. Častou a závažnou komplikací spalniček je zápal plic, ale hrozí i zánět mozku.

„Fatální komplikace spalniček jsou častější, než se doposud myslelo. Očkování je zcela na místě,“ uvedla doktorka Vlasta Fojtíková.

Vzácnou, ale nejvíce obávanou komplikací je pak subakutní sklerotizující panencefalitida s nenávratným poškozením centrální nervové soustavy. Spalničkový virus pomalu napadá centrální nervový systém dítěte, až nakonec dojde k úmrtí.

Může se objevit až za několik let po nákaze. Nejrizikovější je pro děti do dvou let věku. V zemích s vysokou proočkovaností se téměř neobjevuje.