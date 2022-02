„Není to úplně typická hospoda. Je to prostě bistro, které vzniklo v devadesátých letech - v té době tady totiž žádná hospoda nebyla. Všechno se tehdy privatizovalo a bývalý místostarosta a následně starosta to tady upravil k tomu, aby z toho byla hospůdka. A tak to funguje dodnes,“ popisuje starosta Rymic Martin Bartík. Bistro totiž patří přímo obci, která ho pronajímá jeho současnému provozovateli.