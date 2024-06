Jediný silniční most, vedoucí do Kroměříže, tvoří v dopravní špičce špunt, před kterým stávají dlouhé kolony. Město chce nyní lépe zabezpečit světelnou křižovatku, která koriguje průjezd aut před mostem.

Na frekventované kroměřížské křižovatce opraví semafory | Video: Petra Procházková

Koupilo proto nový řadič, jenž řídí přepínání semaforů. „Ten původní je ve velmi špatném stavu. Bez výměny by v případě poruchy mohlo dojít ke kolapsu celé křižovatky, která patří k nejfrekventovanějším v Kroměříži,“ uvedl místostarostka města Karel Holík.

Náklady činí více než sedm set tisíc korun a samotná výměna a následné uvedení do provozu zhruba na dva dny omezí fungování semaforů. V tu dobu musí řidiči věnovat více pozornosti dopravnímu značení.

Výroba řadiče, který bude uzpůsoben systému, jenž v Kroměříži využívají, zabere osm až deset týdnů. Hotový tedy bude v průběhu prázdnin a společnost Kroměřížské technické služby pak výměnu naplánuje tak, aby co nejméně zasáhla do provozu.

„Řadič je mozkem celého řízení křižovatky. Je v něm naprogramováno, jak dlouho a ze kterého směru bude svítit zelená, podle informací o počtu aut v jednotlivých směrech,“ popsal vedoucí radničního odboru služeb Lambert Hanzal. Počet aut řadič zjišťuje z čidel instalovaných ve vozovce.

Jak upravit přijezd do města se řeší roky

V křižovatce se setkávají ulice Nádražní, Hulínská, Tovačovského a Chropyňská. Protože je rozměrná, trvá několik vteřin, než jí řidič projede, čímž vznikají příležitost ke kolizím. „Je to nebezpečné místo a proto hledáme řešení, jak ho změnit,“ dodal Holík.

O proměně křižovatky, případně stavbě dalšího silničního mostu, který by rozvolnil nápor aut, se ve městě diskutuje řadu let. Konkrétní řešení ale zatím schází. Pokud by se v budoucnu našlo a křižovatka se změnila například v uvažovanou okružní, využije město řadič na kterémkoliv jiném místě, řízeném semafory. „To je pro nás důležité, ta investice by rozhodně nepřišla vniveč,“ ujistil Holík.

