Město Kroměříž nabídku výletních plaveb vítá a bere ji jako další atrakci zejména pro turisty. Vliv nepříznivého počasí však nutí Martina Němce, provozovatele plaveb, přemýšlet nad změnou trasy. Podle Němce byl letošní rok jeden z nevlhčejších roků za posledních 100 let a situace se může opakovat.

„Jakmile se zvedne průtok vody, musím loď z Kroměříže odvézt do Kvasic, protože v Kroměříži hrozí, že se jí něco stane. Když se situace uklidní, vezu loď zase zpět do Kroměříže. A tak to bylo letos několikrát,“ popisuje strasti způsobené počasím.

I to jej nutí k zamyšlení, zda trasu plavby neotočit. Místo z Kroměříže by se odjíždělo z Kvasic, kde je situace za téměř každého počasí pro kotvení lodě příznivá. Kroměříž by tak byla pouhou zastávkou na trase. Tamní radnici by případná změna příliš nepotěšila.

„Pokud by se nenastupovalo v Kroměříži, plavba pro podporu cestovního ruchu ve městě příliš velký smysl mít nebude,“ uvádí radniční mluvčí Jan Vondrášek.

Situaci by velmi pomohla stavba plavební komory v Bělově. Ta je však stále v nedohlednu. Díky tomu by mohlo i v Kroměříži vzniknout kamenné molo.

Virus vyprázdnil loď

Dalším faktorem, který se výrazně zapsal do hodnocení letošní sezony, byla doznívající první vlna pandemie nového typu koronaviru.

„Celý květen jsme prošvihli, v červnu to nebylo o moc lepší.“ říká Martin Němec.

Rušily se také plavby na objednávku. A to kvůli povinným dvoumetrovým odstupům, které platily i pro výletní lodní dopravu.

„Když si plavbu objednala větší skupina – například rozlučky se svobodou, teambuilding různých firem a další – museli jsme plavbu odříct,“ smutní Němec.

„To jsou jednoduché počty, když máte desetimetrovou loď pro dvanáct lidí a najednou musíte dodržovat rozestup dva metry, plujete skoro naprázdno,“ vysvětluje Němec.

O zrušení výletních plaveb po řece Moravě na trase Kroměříž – Kvasice a zpět, případně variantě Kvasice – Kroměříž a zpět zatím neuvažuje.