Majitel Kroměřížské plavební, s.r.o. Martin Němec přislíbil v únoru tohoto roku, že lodě by měly v Kroměříži zakotvit poblíž mostu pro pěší během května.

„Dali jsme si termín v květnu a ještě tentýž měsíc by měly započít plavby,“ oznámil tehdy pro Deník.

V současnosti se zdá, že start nové turistické atrakce, kterou město přislíbilo, bude mírně odložen.

Martin Němec však potenciální zájemce uklidňuje.

„Ano, lidé se nemusí bát, jezdit se určitě bude,“ řekl Martin Němec.

Na turisty bude čekat asi dvanáctimístná loď.

„Pracujeme také na molu pro lodě,“ prozradil dále Němec.

„Vypadá to, že jezdit by se mohlo začátkem června. Nejprve proběhne nějaká zkušební plavba a pak už naostro,“ přislíbil Němec, který v současné době nevidí důvod, proč by měla nastat nějaká změna.

„Víte, že některé věci se protahují, trvají déle, než jste čekali a podobně. Myslím, že už nám však nic nestojí v cestě. Pokud tedy nezasáhnou úřady a úředníci, kteří by věc zkomplikovali,“ usmál se Martin Němec.

Nejdelší okruh, kam se bude dát doplout, je 12 kilometrů do Bělova a stejnou vzdálenost zpět. V tomto případě se jedná o tříhodinovou plavbu.

Kroměřížská plavební, s.r.o. chce nabídnout zájemcům i případný pronájem oné desetimetrové zastřešené lodi, například pro oslavy narozenin, firemní večírky a další.

Jezdit by se mělo jednou denně o víkendu a cena palubní jízdenky by neměla přesáhnout 200 korun na dospělou osobu.