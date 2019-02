Kroměříž, Olomouc – O 168 staveb a více než šest tisíc pozemků požádala církev k vrácení v rámci restitucí. Kromě Arcibiskupského zámku a přilehlých zahrad, které vzbudily asi největší emoce v Kroměříži, se ale jedná také například o pozemky pod oblíbeným kroměřížským koupalištěm Bajda.

Kroměřížské koupaliště Bajda | Foto: DENÍK/Jana Přikrylová

„O několik pozemků v jeho prostorách si požádalo olomoucké Arcibiskupství. Území bezprostředně navazuje na areál kroměřížského zámku a přilehlých zahrad zapsaných na seznamu památek UNESCO," upřesnil Robert Hurt z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Mluvčí Olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka připomněl, že výsledek žádosti samozřejmě nezáleží na nich.

„Žádost jsme podali a čekáme jak s tím příslušný úřad naloží. Prostory však nemáme v plánu jinak využívat a rádi se dohodneme na řešení, které by umožnilo pokračování dosavadního koupaliště," zdůraznil mluvčí.

Některé pásy pozemků pod koupalištěm ostatně patří i městu, zánik tak i podle vedení kroměřížské radnice určitě nehrozí.

„Veškeré vybavení, které jsme na Bajdě udělat opravit nebo udělat nově, leží na pozemcích města. Dostali jsme také slovní ujištění, že církev nemá v plánu nijak narušit chod koupaliště," potvrdil Deníku mluvčí kroměřížské radnice Pavel Zrna.

Lidem z regionu se ale církevní žádost o vrácení pozemků pod koupalištěm církvi stejně nelíbí. „V Kroměříži pracuji, na koupaliště chodím rád, ale církvi bych nic nedával. Nechápu, co s pozemky budou dělat. Bajda je městské koupaliště a mělo by celé patřit městu," poznamenal třeba Ondřej Štábl ze Skaštic. Podobný názor má i Petr Vitík z Chropyně.

„Musel bych být vulgární. Nepatří jím to a nic bych jim nevracel. Město by tím přišlo o finance, protože peníze ze vstupného půjdou jinam. Ústavní soud udělal špatné rozhodnutí a všichni to víme," tvrdí muž.

Sám si prý nedovede představit, jaké jiné záměry s pozemky církev může mít. „Myslím si, že se o to nebude tolik starat a dbát na to, aby koupaliště fungovalo a prosperovalo," do­dal.

Najdou se ovšem i lidé, kteří si s restitucemi vůbec hlavou nelámou. „Na koupališti Bajda jsem byl naposledy před pěti lety. Jezdím na přírodní koupaliště anebo do Hulína, kde mi to přijde lepší. Klidně ať si to církev odkoupí a postaví tam třeba chemičku. Je mi to jedno," pokrčil rameny Tomáš Wlach z Lískovce.

MAREK HOŘAVA