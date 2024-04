Posedmé proběhnou centrem Kroměříže běžci „hrající“ všemi barvami. Vybarvený běh, který město Kroměříž a Dům kultury v Kroměříži připravují na druhou červnovou sobotu, tedy 8. 6. 2024, má pro účastníky připravené novinky.

Vybarvený běh v Kroměříži, 3. června 2023. Ilustrační foto | Foto: Město Kroměříž

„První změnou je nová trasa běhu, která se tentokrát bude víc držet centra města. Připravujeme také originální fotokoutek, jiný, než na který byli účastníci akce zvyklí, a dokonce si jej budou dotvářet sami. A vyvrcholením běhu bude vytvoření a fotografování živého obrazu na Velkém náměstí – obřího srdce tvořeného vybarvenými běžci,“ nastínil novinky sedmého ročníku radní Jiří Kašík.

Start běhu bude tradičně na Velkém náměstí, odkud budou běžci pokračovat Mlýnskou bránou k restauraci Sladovna, kde odbočí vlevo a Chobotem proběhnou na Malý Val. Z Masarykova náměstí budou po proběhnutí Kovářskou ulici pokračovat přes Velké náměstí do Křižné ulice. Přes ulice Dobrovského a Moravcova a přes Komenského náměstí proběhnou Vodní ulicí zpět na Velké náměstí, kde bude cíl.

„Trasa je dlouhá zhruba pět kilometrů a účastníci Vybarveného běhu ji mohou absolvovat, dle svých schopností a uvážení, jednou nebo dvakrát. Samozřejmostí jsou barevné zóny na trase, kterými budou muset startující proběhnout a nachytat na sebe co nejvíce barev,“ uvedla Šárka Kučerová z kroměřížské radnice.

Registrace ke startu Vybarveného běhu jsou v plném proudu, aktuálně má start jistý zhruba přes 600 běžců.

„Až do konce dubna je možné využít platbu startovného ve výši 250 korun, od 1. května do 8. června, tedy do startu běhu, zaplatí účastníci 300 korun. Výše startovného se odvíjí od data úhrady, ne od termínu registrace, a teprve provedením platby mají běžci zajištěnou účast a startovací balíček se vším, co je na startu potřeba, včetně dárků od sponzorů,“ uvedl ředitel Domu kultury v Kroměříži Pavel Sedláček.

Vybarvený běh s sebou přinese i omezení dopravy.

„Úplně uzavřené pro auta a dopravu bude po celý den Velké náměstí. Přilehlé ulice, kterými se bude pohybovat peloton běžců, budou uzavřeny od 11:00 do 14:00. Řidiči by také měli počítat s tím, že vzhledem k uvedeným uzavírkám bude po celý den v centru města snížený počet parkovacích míst,“ sdělila Kučerová.

Zakončením Vybarveného běhu a odměněním těch nejlepších – nejvybarvenějších, nejoriginálnějších, nejšílenějších, zkrátka těch, kteří si běh nejvíce užili – ale program nekončí a na Velkém náměstí pokračuje hudebními a tanečními vystoupeními a doprovodnými akcemi, do nichž se zapojí místní spolky, zájmová sdružení a sportovní oddíly.

„Sérii koncertů na pódiu zahájí ve 14 hodin vystoupení punkrockové kroměřížské kapely Nšoči. Po ní se na Velkém náměstí představí hudební uskupení z Olomoucka Middle of the Sandwich. Fanoušky a především fanynky potěší hudební vstup zpěváka, skladatele a herce Adama Mišíka. Hudební program vyvrcholí koncertem kapely O5 a Radeček,“ popsala Šárka Kučerová.

Mezi jednotlivými hudebními bloky vystoupí tanečnice představující kulturu vzdálených exotických krajů v rámci Brazil Show a Tahiti Show a doslova vtáhnou diváky do svých programů.

Na ploše náměstí budou připraveny stánky s workshopy a aktivitami pro malé i velké. Mezi nimi najdou návštěvníci mimo jiné také prezentaci Klubu dárců krve Kroměřížska, který se zapojí do už zmíněného tvoření a focení obrovského srdce tvořeného účastníky dopoledního běhu.

„Adrenalinové nadšence jistě potěší nafukovací překážková dráha Explosive, největší svého druhu v Česku,“ uzavřela Kučerová.