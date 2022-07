„Lidé budou rádi, že se po dvouleté pauze mohou opět zapojit do akce, kterou dobře znají, vrátit se na známá místa a připomenout si, že pohyb může být i zábava. A věřím, že k těm, kteří se Vybarveného běhu účastní opakovaně a do Kroměříže se za ním vracejí, se přidají i noví startující,“ řekl starosta Jaroslav Němec.

Startovní listina se plní

Zájemci o start ve Vybarveném běhu mají poslední měsíc na online registraci a úhradu startovného ve výši 150 korun bankovním převodem.

„Aktuálně je do závodu přihlášených 1200 účastníků. Startovní listina se plní a pořadatelé nedoporučují nechat registraci a platbu startovného, po níž je registrace závazná, na poslední chvíli,“ uvedla Šárka Kučerová z kroměřížské radnice.

A dodala, že registrace běží na webu akce www.vybarvenybeh.cz, ovšem pouze do 27. května. „Poté už bude možné se registrovat a platit startovné pouze osobně v Domě kultury, kde budou rovněž připraveny k vyzvednutí od pondělí 30. května startovací balíčky,“ vysvětlila Kučerová.

Budou i odměny

Ačkoli Vybarvený běh není klasickým závodem a nejde o čas ani pořadí, na některé účastníky čekají ceny ve speciálních kategoriích. „Odměny získají ti nejvybarvenější, nejoriginálnější, nejšílenější, zkrátka ti, kteří sebe i ostatní nejvíce pobaví. Připravena je také bohatá tombola pro běžce losovaná ze startovních čísel,“ popsala Kučerová.

Bohatý program

Celodenní akce láká nejen na dopolední běh, ale také na další program. „V jeho hudební části se představí Barbora Poláková, kapely Tata Bojs, Best of Rock.cz a Toujours, S přehlídkou své činnosti se do programu zapojí tanečníci breakdance 2BC, SVČ Šipka, mažoretky Lexy, Klub sportovního tance Swing, M dance Crew KM, boxeři BC Bruiser Kroměříž a kousky hodné obdivu předvede team Zabill.cz v rámci street workout a parkour show,“ uzavřela Kučerová.