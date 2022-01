„Zaplacené registrace z let 2020 a 2021 zůstávají v platnosti a budeme rádi, když se k aktuálně přihlášeným účastníkům běhu přidají další a navážeme na úspěšné a hojně navštívené předchozí ročníky. Věřím, že letos se Vybarvený běh uskuteční a společně si jej užijeme,“ řekl starosta města Jaroslav Němec.

Celá akce je zábavným sportovním kláním, kde není cílem zvítězit či překonat rekordy nebo soupeře. Nejde o čas ani o pořadí, jde o zábavu.

Řádně se vybarvit

Účastníkem může být každý bez ohledu na věk, aktuální kondici či fyzickou zdatnost. Hlavním úkolem je pobavit sebe i ostatní a řádně se vybarvit. Možná právě proto se Vybarvený běh stal oblíbenou akcí s vysokým počtem startujících, kteří se do Kroměříže sjíždějí z nejrůznějších koutů Čech a Moravy.

Trasa celého běhu vede ulicemi města. Okruh o délce více než dvou kilometrů by měli startující absolvovat hned dvakrát. Celková délka trati je tak zhruba 4,5 kilometru - záleží však na každém z běžců, jestli zvládne barevným centrem Kroměříže proběhnout jednou či dvakrát.

Účastníci probíhají v barevných zónách záplavou práškových barev a překonávají nejrůznější překážky v podobě bublin nebo nafouknutých balonků.

„Podrobné informace, praktické pokyny a samotný registrační formulář najdou zájemci o účast ve Vybarveném běhu na webových stránkách www.vybarvenybeh.cz, aktuální informace přináší také facebooková událost,“ uvedla Marcela Nehodová z odboru Útvar tajemníka kroměřížské radnice.

Kapacita je omezená

Doplnila také, že lidé by se měli registrovat co nejdříve, jelikož kapacita běhu je omezená a za závaznou je považována pouze zaplacená registrace, jejíž cena je až do 4. června 150 korun. Běžci s uhrazenou registrací dostanou před během startovací balíček, kde jsou kromě trička s logem běhu a startovního čísla také ochranné brýle, jedno balení práškové barvy a dárky od sponzorů akce.

Samotný Vybarvený běh je součástí celodenního programu, který probíhá na Velkém náměstí, kde je start i cíl celého závodu. Připraveny jsou však také workshopy, hudební, taneční a sportovní vystoupení i stánky s občerstvením. Vyvrcholením programu budou odložené koncerty Barbory Polákové a kapely Tata Bojs, kteří měli vystoupit již v předchozích zrušených ročnících.

Vybarvený běh se v Kroměříži konal vůbec poprvé v roce 2016 a stal se důležitou součástí letní turistické sezony ve městě. V roce 2019, kdy se konal naposledy, se jej zúčastnilo téměř dva tisíce běžců. V letech 2020 a 2021 se však nekonal kvůli omezením souvisejícími s epidemií koronaviru.