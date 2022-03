První červnovou sobotu

Vybarvený běh připravuje město Kroměříž ve spolupráci s Domem kultury v Kroměříži. Celodenní zábavný projekt pro všechny generace, kde samotné běžecké klání za použití práškových barev tvoří dopolední část programu, je připravený na první červnovou sobotu a tradičně probíhá na Velkém náměstí. Tady je také start a cíl zhruba pětikilometrového běhu tvořeného dvěma okruhy historickým centrem města. Účastníkům běhu nejde o čas, pořadí, ani ceny, ale o zábavu a pohyb na čerstvém vzduchu.

Registrace běží na webu akce www.vybarvenybeh.cz, následně je třeba podle pokynů, které přihlášení dostanou na svůj e-mail, zaplatit startovné 150 korun.

„Běžci se mohou zaregistrovat do jedné ze tří kategorií: do 10 let, kde dítě může startovat pouze s dospělým účastníkem,11-17 let, kde je potřeba při registraci uvést kontakt na zákonného zástupce, a v kategorii nad 18 let, kde nejsou kladeny žádné speciální podmínky. Dítě do 10 let nemusí platit startovné, v tom případě ovšem nedostane startovací balíček, ale pouze samolepicí startovní číslo,“ doplnila informace Marcela Nehodová z odboru Útvar tajemníka kroměřížské radnice.

Balíček pro účastníky Vybarveného běhu obsahuje bavlněné tričko s logem akce, ochranné brýle, balíček práškové barvy, startovní číslo a dárky od sponzorů, jimiž jsou v letošním roce Nestlé, DM drogerie a na přípravě akce se podílí také VZP a Jutty Group.

Registrace končí v pátek 27. května

On-line registrace a bezhotovostní platba startovného bude možná pouze do posledního květnového pátku 27. 5. do 12 hodin. Poté již bude možné provést registraci pouze osobně a platbu hotově, a to v přízemí Domu kultury v Kroměříži, kde se budou zároveň vydávat i startovací balíčky. Ty bude možné vyzvednout od pondělí 30. 5. do čtvrtka 2. 6. denně od 8 do 17 hodin a v pátek 3. 6. od 8 do 12 hodin. Registrace, platba a vyzvednutí balíčku budou možné také před startem Vybarveného běhu na Velkém náměstí 4. 6., a to od 9 do 11 hodin.

Registrace, které nebudou do pátku 27. 5. do 12 hodin zaplaceny, budou zrušeny a dány k dispozici dalším zájemcům.

„Rádi bychom dali možnost zúčastnit se Vybarveného běhu co největšímu počtu startujících. Byla by škoda, aby lidé, kteří sice jsou registrovaní, ale nemají zaplacené startovné, nejsou tudíž závazně přihlášeni a nemají patrně o akci vážný zájem, blokovali místa na startu dalším účastníkům,“ dodala Nehodová.

Vystoupí Bára Poláková i Tata Bojs

Samotný Vybarvený běh je součástí celodenního programu, jehož součástí jsou workshopy, hudební, taneční a sportovní vystoupení i stánky s občerstvením. V odpoledním programu se na pódiu představí mimo jiné skupiny Toujours, Best of Rock.cz, Barbora Poláková a kapela Tata Bojs.