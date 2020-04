Vláda začátkem týdne zveřejnila plán postupného uvolňování mimořádných nařízení vydaných kvůli pandemii koronaviru. Z něj vyplývá, že se v původním termínu v Kroměříži neuskuteční tolik očekávaný Spartan race (6. - 7. června) a pátý ročník Vybarveného běhu (13. června). Pořadatelé obou akcí se ale nevzdávají a hledají náhradní termín.

Vybarvený běh v Kroměříži | Foto: Deník / Martina Valentíková

Oblíbenou akci Vybarvený běh by chtěli pořadatelé uspořádat v polovině srpna. Potvrdil to radniční mluvčí Jan Vondrášek. „V pátek 14. srpna by proběhl první blok koncertů. Vybarvený běh a druhá část koncertů by se konaly v sobotu 15. srpna,“ uvedl Vondrášek.