Její vedení totiž před Vánocemi rozhodlo, že běžná koleda, tak jak ji lidé znají, se kvůli zhoršující se koronavirové situaci v zemi konat nebude a uskuteční se pouze varianty tzv. on-line koledy.

To znamená, že na internetových stránkách Tříkrálové sbírky bude možné zhlédnout video koledu a následně přispět do virtuální kasičky. Informovala o tom mluvčí Arcidiecézní charity Olomouc Dagmar Jurčíková. Některé Charity podle jejích slov zvolily také možnost umístění kasiček na místech, kde se dohodly s obecními úřady, kostely, vybranými lékárnami, obchody či jinými provozovnami.

„Seznam všech těch míst, kde lze fyzicky přispět do zapečetěných pokladniček, by měl být zveřejněn na webech jednotlivých Charit. Do nich lze přinést peníze od prvního do 24. ledna. Do virtuální kasičky na webu pak bude možné přispět až do 30. dubna,“ sdělila Deníku Dagmar Jurčíková.

Vzhledem k tomu, že nebude probíhat klasické koledování od domu k domu, ponese se aktuální Tříkrálová sbírka v duchu motta – Letos nemůžeme přijít MY k Vám, přijďte VY za námi.

„Některé obce na Uherskohradišťsku rozdávají lidem do schránek letáčky s oznámením, kdy a kde bude možné vhodit peníze do klasických pokladniček. Tato informace bude podle Dalibora Jiráska z uherskohradišťské Charity předávána také místním rozhlasem. V jiných obcích mohou využívat pevných pokladniček v obchodech, úřadech, kostelích.

„V samotném Uherském Hradišti bude od druhého ledna probíhat sbírka především prostřednictvím pevných kasiček, a to v obchodních centrech TESCO, BILLA, Albert ve Starém Městě, ve Štěpnicích, v Obchodním centru, LIDLu, Kauflandu, ale také například ve Stanclově lékárně,“ vyjmenoval místa Dalibor Jirásek s tím, že ještě probíhají jednání i s dalšími subjekty o možnosti umístění kasiček v lékárnách, drogeriích a podobně.

„Každou sobotu pak budou celý den u zmiňovaných obchodních center stát také živé skupinky většinou dvou králů s klasickou tříkrálovou pokladničkou. U nich nebude chybět dospělá osoba s průkazkou. Ve všedních dnech budeme časy a místa pobytu králů upřesňovat na webových stránkách www.uhradiste.charita.cz,“ dodal Dalibor Jirásek.

Podobně to chystá Charita Uherský Brod.

„Byly stanoveny podmínky sbírky pro všechny Charity arcidiecéze olomoucké a těch se budeme držet. Ve hře je virtuální pokladnička, tedy příspěvky na účet, jehož číslo je zveřejněno na našich webech i možnost přinést peníze do jednotlivých pokladniček, rozmístěných například na obecních úřadech a v supermarketech. V těchto dnech se domlouváme, kde konkrétně bychom zapečetěné pokladničky umístili,“ uvedl ředitel Charity Uherský Brod Petr Houšť.