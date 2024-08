Chtěl sice s pletením košíků počkat až na důchod, ale nakonec to nevydržel a do řemesla se pustil o mnoho let dřív. Michal Oliva své umění předváděl na sobotním Dni múz, který hostila zřícenina hradu Cimburk.

U nohou mu leží hromada svazků vrbového proutí. Jsou pečlivě svázané a i letmým pohledem si člověk všimne, že je každý jiný. „Druhů vrby je strašně moc, navíc se ráda kříží,“ říká Oliva. Když se to hodně zjednoduší, pevnější proutí se používá na konstrukci koše, jemnější na uši. To je ale skutečně jen základ. A protože se liší i barvou, kombinuje Oliva proutí tak, aby tvořilo barevný vzor.

Vrba od potoka to rozhodně není. „Košíkáři už před třemi staletími přišli na to, že je lepší ji pěstovat na poli,“ vypráví. Sám má u Vsetína zhruba tři sta metrů čtverečních, ze kterých sklidí půl tuny proutí ročně. „Využívala se pole, na kterých nic pořádně nerostlo.“ Kvalitní proutí dají sazenice nejdřív třetím rokem, potom mohou rodit patnáct, možná dvacet let.

Po sklizni se proutí suší. Z poloviny ho tvoří voda a kdyby se košíky pletly z čerstvého, budou řídké a brzy se rozpadnou. Suché ale nemá pružnost a proto se před zpracováním zase máčí. Záleží přitom na teplotě, ta má vliv na to, jak se proutí zbarví.

close info Zdroj: Deník/Jakub Omelka zoom_in Zřícenina hradu Cimburk, srpen 2021.

Zasvětit do tajů košíkářského řemesla by trvalo dlouho. Oliva se mu věnuje devátou sezonu a učil se sám. „Jako kluk jsem pletl pomlázky a chtěl vyzkoušet i košíky. Jenomže jsem na to právě měl jen divoké proutí, ze kterého to nešlo. A tak jsem si říkal, že to nechám na stáří,“ směje se. Na stehně má přes kalhoty připevněný pruh kůže. Proutí potřebuje ohýbat a k tomu se právě toto místo dobře hodí. "Jenomže jsem si pořád trhal kalhoty. Nevím, jestli to tak košíkáři dělávali, ale je to praktické," směje se.

Z proputí se dají vyrábět i kabelky

Uživit se dá výrobou košíků jen těžko. „V zahraničí je to řemeslo jako každé jiné, ale u nás se ta tradice během komunismu přerušila,“ míní Oliva.

Proto hledá vlastní cestu a vyrábí třeba proutěné kabelky. „Tato je moje osobní, říká a ukazuje drobný oválný košík s dlouhým plátěným popruhem. Na kamení opodál má vystavené další, třeba i s poklopem a zajímavou sponou. Proutěnou.

close info Zdroj: Deník/Petra Procházková zoom_in Z proutí se dá vytvořit i módní doplněk.

V kulisách zříceniny hradu Cimburk už mají Dny múz, na kterých se scházejí řemeslníci z mnoha odvětví, tradici. Letos si místo připomíná dvojí výročí. Před třiceti lety vznikl spolek Polypeje, jehož členové se pustili do záchrany hradu. První roky jej měli pronajatý, před dvaceti lety se však společně s městem Koryčany stali jeho spolumajiteli. Zříceninou Cimburk zůstane navždy. Není cílem jej dostavět, ale technicky zajistit to, co se z něj dochovalo.

Vybrali jsme pro vás: