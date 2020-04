Obec Prasklice je starobylá obec nacházející se na samém okraji kroměřížského okresu. První písemná zmínka o Prasklicích je z roku 1355. V obci se nachází kostel svaté Anny, který vznikl přestavbou původní kaple z roku 1857. Samostatnou farností jsou Prasklice od roku 1902. Až do roku 1982 zde fungovala obecná škola. V budově se nyní nachází obecní úřad, místní knihovna a kulturní zařízení.

V minulosti v obci působila řada spolků, například tělocvičné jednoty Orel a Sokol, čtenářský spolek, ale také sbor dobrovolných hasičů, který jako jediný ze spolků přetrval dodnes. Spolky i škola se podílely na kulturním životě obce.

Pravidelně se hrávala divadelní představení, pořádaly se plesy a podobné akce, například vodění medvěda, stavění a kácení máje nebo tradiční hody. Tyto akce si zachovaly svou tradici dodnes.

Jiří Vdoleček

Obec Němčice u Holešova

Historie obce Němčice u Holešova 1918 – 1989

Píše se rok 1918 a lidé s velkou úlevou přijímají zprávu o konci války. Z vesnice muselo narukovat 100 mužů ve věku od 18 do 50 let. I občané Němčic s nadšením vítají vyhlášení samostatnosti Československé republiky. Za zpěvu vlasteneckých písní se i v našem okolí konají velké tábory lidu. V roce 1919 se konaly první poválečné volby do obecního zastupitelstva podle nového volebního řádu.

Na památku padlých v I. světové válce je v r. 1923 upraven park před školou a postaven pomník. Ve dvacátých a třicátých letech minulého století trpěla obec nedostatkem vody. Častokrát byla za poplatek dovážena z okolních obcí. Ohromné sucho vyvrcholilo roku 1934, kdy nebyla voda ani na vaření, ani pro dobytek. Přesto, že bylo vykopáno 15 nových studní, trvala krize z vodou až do poloviny roku.

Zpočátku mírná zima v roce 1929 se v únoru mění na krutou. Dne 15. 2. klesla teplota na -44°C. Silnice jsou až do března pokryty metrovou vrstvou sněhu. Mráz a sníh zničil v obci 500 ovocných stromů. Opakem suchého léta s nedostatkem vody je podzim 1930. Dne 28. 10. zasahuje Hanou velká vichřice s deštěm. Na celém území se vylévají řeky i potoky a zaplavují okolí.

Boje II. Světové války naši obec nezasáhly. Bojovalo se v blízkém okolí, v Pravčicích a Břestu.

V roce 1949 byla do vesnice zavedena první autobusová linka. Odpadla tak pět kilometrů dlouhá pěší cesta do Břestu na vlak. Ve čtyřicátýcha padesátých letech pracuje v obci divadelní kroužek. Představení „Divá Bára“ vidělo přes 900 diváků z celého okolí.

V roce 1961 je upravena řada, doposud blátivých, cest v obci. Výstavba sušičky v roce 1968 byla pro obec velmi důležitá. Je to druhá sušička krmiv v republice. Zmodernizovaný areál sušičky funguje dodnes a stále vyrábí krmiva pro dobytek i drůbež.

V polovině sedmdesátých let dochází ke sloučení obcí Němčice a Kostelec u Holešova. Sídlo společného MNV je v Kostelci. V této době dochází i ke spojení čtyř JZD z okolí. Hlavní sídlo je také v Kostelci a má název JZD Obránců míru. Po roce 1989 dochází k osamostatnění obce i rozdělení JZD na čtyři původní celky.

Významnou památkou v Němčicích je smírčí kříž. Stojí na okraji vesnice u polní cesty směrem na Starou Ves. K významným rodákům obce patří brigádní generál Vladimír Kajdoš a malíř, grafik a ilustrátor František Hudeček.

Archiv obce