Od vzniku se lidé v Sulimově živili převážně zemědělstvím

První písemná zmínka o obci Sulimov pochází z roku 1353. Jméno obce je patronymické, což znamená, že je odvozené od osobního jména Sulim. Od svého vzniku až po vznik První republiky obec patřila kvasické vrchnosti. Její rozvoj v historii negativně zasáhla především Třicetiletá válka, která bránila přílivu obyvatelstva z východu do oblasti Chřibů. Lidé se zde živili převážně zemědělstvím. V současné době se zde pěstuje obilí, řepka, kukuřice, brambory a cukrovka. Řemesel zde nikdy mnoho nebylo. A ty, které zde byly souvisely se zemědělstvím. Postupem času většina z nich, ale stejně zanikala. Zůstalo pouze kolářství či stolařství.

Základní umělecká škola F. X. Richtera Holešov

Už je to 70 let, co svůj talent rozvíjí žáci na Základní umělecké škole F. X. Richtera Holešov. Hudební tradice na Holešovsku však sahá do minulosti ještě hlouběji. Před 2. světovou válkou se v Holešově hudba vyučovala soukromě. Soukromé hudební školy měli původně jen ředitelé kůru. Později získali zásluhu na rozšíření hudebního vzdělání také další hudební vychovatelé. Zvláštní kapitolou je hudebně-pedagogická činnost Milosrdných sester

svatého Kříže, které vyučovaly hru na klavír už v roce 1913. Zájem o jejich hodiny neustále rostl. Když jim farář František Vyplel daroval dům na Plačkově nedaleko sokolovny, sestry toho využily a tyto nově získané prostory využily pro zřízení hudební školy.

Zlom nastal 21. dubna roku 1948, kdy byl vydán nový školský zákon, kterým byly všechny školy prohlášeny za školy státní. Čímž byly všechny holešovské soukromé hudební školy zrušeny. V témže roce se proto ředitel kůru Bohumil Dovrtěl zasadil o zřízení městské hudební školy v přízemních prostorách holešovského zámku. Setrvala zde až do roku 1961, poté se přestěhovala z nevyhovujících prostor do budovy v ulici Petra Bezruče, kde sídlí dodnes. Zpočátku na škole působilo pět učitelů, kteří vyučovali 111 žáků ve velmi skromných podmínkách. Její věhlas však rychle rostl, v roce 1952 školu už navštěvovalo 230 žáků a v dalších letech jejich počet přesáhl hranici 300. Název školy byl několikrát změněn. Z původního Městského hudebního ústavu Podhoran vznikl v roce 1951 Městský hudební ústav, avšak o rok později už škola nesla název Hudební škola a v roce 1958 byla přejmenována na Základní hudební školu v Holešově.

Další změna nastala v roce 1961, kdy byla nazvána Lidovou školou umění. U tohoto názvu zůstala až do roku 1990, kdy byla přejmenována na Základní uměleckou školu. V říjnu téhož roku jí ministerstvo školství propůjčilo čestný název Základní umělecká škola Františka Xavera Richtera.