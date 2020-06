Rusava

Historické prameny označují za zakladatele obce Rusavy hraběte Jana z Rottalu, majitele holešovského panství. Ten se rozhodl v místech dříve zaniklých obcí uprostřed Hostýnských vrchů usadit odbojné vsacké Valachy, kteří se účastnili valašského povstání v polovině 17. století. 23. dubna 1657 byla na zámku v Holešově sepsaná zakládací listina, kde byla z vůle hraběte z Rottalu vyzdvižena nová obec v horách panství bystřického, kterou pojmenovali Rottalovice.

Už před založením obce se zdejším samotám na pasekách však říkalo Rusava dle jména potoka, který tudy protéká. Jeho název pravděpodobně souvisí s označením místní rusé – červené hlíny, která při deštích barví vodu do „rusé barvy“. Místní lidé tak měli problém nové jméno přijat, a to i z důvodu vzdoru vůči svému krutému pánovi.

V 1. polovině 19. století dochází k vytlačení Valachů do oblasti Rusavy, která je samostatným ostrůvkem mimo území Moravského Valašska. Postupným šířením valašského osídlení a kultury dále na západ se stala i Rusava součástí kompaktního valašského území, ale zůstala jeho nejzápadnějším místem. Život v této hornaté oblasti nebyl pro nové osadníky jednoduchý, říkávalo se tehdy: „Konec chleba, začátek kamení.“ Brzy však poznali výhodné podmínky

hostýnských pasek a lesů pro chov dobytka, „salašnictví“, které se stalo nejdůležitějším zdrojem obživy, protože půda zde nebyla pro zemědělství příznivá.

Poloha obce, rozložené mezi samými kopci v dlouhém klikatém údolí, měla své výhody i nevýhody.

Ležela stranou od cest a dlouho k ní ani žádná nevedla. Díky tomu byla ovšem obec uchráněna před nepřátelským tažením a vpády. Kvůli tomu se stala také útočištěm povstalců, především těch ze Slovenska, kteří sem přišli okolo roku 1848. Také po dlouhou dobu odolávala civilizačním vlivům a ponechala si svůj osobitý charakter.

Zborovice

První písemná zmínka o Zborovicích pochází už z roku 1276. Ví se však, že díky úrodnosti kraje zde byli lidé už mnohem dříve. Svědčí o tom také archeologické nálezy v blízkosti Podlavčí a nález hrobů z 10. století s náušnicemi, prsteny a osobními potřebami dávných předků dnešních obyvatel. Předpokládá se, že název byl odvozen od jména prvního majitele prastaré hospodářské usedlosti. V roce 1358 nesla jméno Sborowicz, o deset let později pak Zworowcz i Sworowcz, r. 1391 Sborowicz, dále jen Borovice, posléze se však ustálil název Zborovice.

Původní osada se postupem času rozšiřovala po obou stranách tehdejší kupecké stezky, která se v průběhu staletí proměnila v širokou silnici uprostřed podlouhého náměstí. V průběhu let vystřídala mnoho majitelů, a to jak z řad české, tak i cizí šlechty. Významný byl například Kryštof Podstadský z Prusinovic, Kryštof Říkovský z Dobrčic, v 18. století pak Maxmilian Beatricie hraběnka z Rottalu a její syn František Adam, který dal původní tvrz přestavět na prostorný barokní zámek.

Od poloviny 19. století se panství dostalo do rukou bohatých průmyslníků, jako byl Abraham Popper, jenž dal ve Zborovicích postavit cukrovar a zasazoval se o pěstování cukrové řepy, která byla tehdy novou zemědělskou plodinou. Díky cukrovaru byla v roce 1881 postavena Jonášem Friessem železniční trať vedoucí ze Zborovic do Kroměříže pro převoz cukrovarnických řízků. Jonáš Friess dal také vybudovat tři rybníky, které zásobovaly cukrovar vodou. Do cukrovaru ji táhl důmyslnou soustavou studní. Tyto rybníky, zvané Podlavčí, se staly i místem odpočinku, vyhledávaným místními, ale i přespolními.

Několikrát byla obec povýšena na městečko s právem konat trhy a vařit pivo. V panství zde býval totiž i pivovar, který se nacházel na místě dnešního stolařství Petra Tomečka. Vedle zámku je také zajímavá stavba kostela svatého Bartoloměje, který se nachází na místě bývalého hřbitova, na němž kdysi stávala i hrobka hrabat z Rottalů. Sídlo hrabat a průmyslníků se v roce 1947 přeměnilo na domov důchodců a později na ústav sociální péče pro dospělé. Dnes je zde domov pro osoby se zdravotním postižením. Z cukrovaru pak továrna Pilana.