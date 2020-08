Historie Kroměříže sahá hluboko do minulosti: prameny hovoří o zmínkách dokonce už ze 7. století. Dominantou celého města je Arcibiskupský zámek s Podzámeckou a Květnou zahradou, které byly vybudovány v 16. století. I díky nim byla už od 17. století Kroměříž označována za centrum kultury celé střední Moravy a dodnes se jí přezdívá Hanácké Atény.

Ještě do počátku dvacátého století využívali město arcibiskupové jako své letní sídlo, vedle církve se pak na rozvoji města podíleli také Židé, i když soužití s ostatními obyvateli Kroměříže se často neobešlo bez konfliktů. Už od 15. století ale patřila Kroměříž k nejvýznamnějším židovským obcím na Moravě. 500 let trvající soužití tragicky ukončila až německá okupace. Na konci války to dlouho vypadalo, že místní Němci kapitulují a válečné boje se městu vyhnou, v pátek 4. května 1945 ale došlo k přímému útoku Rumunské královské armády na Němci obsazenou Kroměříž: osvobození se město dočkalo 6. května.