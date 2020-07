Místo na úpatí nejzápadnějších výběžků Hostýnských vrchů u řeky Rusavy si už ve 12. století vybrali olomoučtí biskupové pro trávení letních dnů a ve 14. století se trhová ves proměnila na plnohodnotné město. V 17. století byl postaven zámek a chrám Nanebevzetí Panny Marie, které patří k dominantám i dnes. Holešovské okresní hejtmanství patřilo na počátku 20. století k největším v habsburské monarchii, také tu byl zřízen okresní soud. Mezi lety 1942 a 1945 byl okres zrušen a zase obnoven, definitivně zanikl v roce 1960, kdy se město připojilo k okresu Kroměříž. Ekonomickou prosperitu zajišťovaly velkostatky, některé postupem získávaly tovární charakter. Rozvíjel se dřevařský, nábytkářský, pletárenský a potravinářský průmysl. Významný se stal závod bratří Thonetů, který vyráběl ohýbaný nábytek, a Kneislova továrna na cukrovinky ve Všetulích, pivovar a sladovna. Později přibyly podniky kovodělného, chemického a kožedělného průmyslu a několik tiskáren.

Osvobození se Holešov dočkal v neděli 6. května 1945. Po osvobození se správy města ujal revoluční národní výbor, také místní podniky postupně přecházely do národní správy, aby mohly být znárodněny. V poválečných letech pak Holešov zažíval především stavební rozvoj: ve městě vyrostly některé zásadní budovy, například spořitelna nebo okresní soud. Bytovou politiku řešil nový režim výstavbou městských činžovních domů, v roce 1949 pak z Kneislovy továrny na cukrovinky vzniká národní podnik Sfinx.

V rámci reorganizace se stává součástí Jihomoravských čokoládoven Rohatec, nicméně v roce 1953 se opět osamostatňuje. V roce 1963 tehdejší ministerstvo potravinářského průmyslu rozhodlo, že Sfinx se stane největším závodem pro výrobu nečokoládových cukrovinek v tehdejším Československu. Mimo potravinářský průmysl se ve městě rozvíjí třeba školství, 1. září 1969 totiž dochází k přemístění Ženijně-technického učiliště z Bratislavy a posluchačů školy Pohraniční stráže z Valašského Meziříčí právě do Holešova.

Výstavba a modernizace města pokračovaly i v 70. a 80. letech. Pozornosti se následně dočkal chátrající zámek, nejprve se začalo pracemi na úpravě zámeckého parku a v roce 2005 budovu do svého vlastnictví odkoupilo město a mohlo začít s jeho celkovou rekonstrukcí. Podstatné bylo také vybudování dopravní infrastruktury: kromě silniční dopravy měla v Holešově až do 80. let velký význam i doprava letecká.