Z malé firmy největším strojírenským podnikem v okrese

Historie firmy Magneton sahá do roku 1926. Stejnojmennou továrnu na elektromagnetické zapalovače založil na Komenského náměstí v Kroměříži konstruktér Jan Kvapil, který přišel s myšlenkou zavést v Česku výrobu magneto-elektrického zapalování. V září tohoto roku začala malosériová výroba magnet pro kroměřížskou továrnu Lorenz. Ve firmě tehdy pracovalo dvacet šest zaměstnanců, kteří za první dva roky vyrobili 800 až 1000 magnet.

Nacistická okupace Magneton silně zasáhla. Technický ředitel firmy Vladimír Brůža se podílel na činnosti organizace Obrana národa, kterou založil podplukovník Ludvík Svoboda. Proto byl hned v roce 1939 zatčen gestapem. Novým technickým správcem se stal Alois Bubík a civilní výroba továrny začala být silně omezována. Naopak rostla zbrojní výroba, například tlumicího gyroskopu. V roce 1942 firma zakoupila třípatrovou tovární budovu v Hulínské ulici, kam se posléze přestěhovala.

Po skončení okupace se firmě v roce 1946 opět podařilo naplno rozjet výrobu. S komunistickým převratem přišla nejenom změna názvu na PAL-Magneton, ale i zařazení firmy do pětiletých hospodářských plánů. Až do roku 1989 byla monopolním výrobcem elektrickéhovpříslušenství motorových vozidel v Československu a největším strojírenským podnikem v kroměřížském okrese. Už v roce 1948 byl v továrně spuštěn velký montážní pás, který umožňoval montovat pět druhů výrobků. K PAL-Magnetonu byly připojeny dřívější místní firmy Lorenz, Mertl (později Pilana) a Pánek. V 60. letech měla firma už čtyři tisíce pracovníků. V roce 1968 Pal vstoupil společně s jinými českými podniky do jednodenní generální stávky na protest proti okupaci. V sedmdesátých

letech přišel rozvoj firmy, výrobky se dodávaly až 150 zákazníkům a exportovaly do Polska, Maďarska, Rumunska, Turecka, Indie nebo Itálie. V 80. letech nastala největší změna v historii podniku. Při reorganizaci automobilového průmyslu v roce 1986 se PAL-Magneton změnil v oborový podnik a stal se součástí kombinátu automobilového průmyslu.

Závod na zpracování plastů v Chropyni slaví sedmdesát let

V roce 1867 se v Chropyni po dlouhých jednáních začal budovat cukrovar, jehož zřízení rozbouřilo poklidné hladiny malého hanáckého městečka. Cukrovar měl své období růstu i úpadku a fungoval do roku 1949. Přestavba cukrovaru v nový závod trvala pouhých pět měsíců. Od 5. prosince 1949 se v Chropyni začíná psát nová kapitola dějin. Malý závod na zpracování plastů se během několika let rozrostl a od roku 1952 nesl samostatný název Technoplast.

Význam výroby v Chropyni a chemického průmyslu potvrdily i významné státní návštěvy prezidenta Ludvíka Svobody a později Gustava Husáka. Zvláštní postavení v závodu měla výroba poromerické usně Barex. S růstem společnosti rostla také Chropyně, která v roce 1970 byla povýšena na město. Závod

Technoplast pro své zaměstnance postavil část sídliště, podílel se na stavbě a rozvoji sportovního areálu, koupaliště a předškolních zařízení.