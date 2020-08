Bystřice pod Hostýnem před pár lety oslavila výročí 650 let od první dochované písemné zmínky. V roce 1368 totiž biskup Albert ze Šternberka vložil do Zemských desek olomouckých Bočkovi z Kunštátu půl městečka Bystřice. Tehdy se jednalo o malou osadu s dřevěnými chalupami, které měly doškové střechy. Postupem času se město stávalo vyhledávané i zámožnějšími vrstvami, které si zde vybudovaly gotickou tvrz. Na jejích základech, pravděpodobně

v polovině 16. století, Přemek z Víckova postavil renesanční zámek, který je dominantou města i v současnosti.

Významným milníkem v rozvoji byl mimo jiné také rok 1861. Do města přicházejí rakouští průmyslníci bratři Thonetové a zakládají zde továrnu na ohýbaný nábytek. Tehdy se jednalo o největší továrnu svého druhu v celé Evropě. Rozšiřování výroby s sebou neslo velký příliv nových dělníků, tedy i nových obyvatel. V 30. letech 20. století se však přestává dařit. Bratři Thonetové se dostali do finančních nesnází a byli nuceni podnik spojit se závodem Kohn a Mundus v Holešově. Nato přichází válka a okupace německými vojáky, boje však naštěstí do města nedorazily.

Po roce 1948 byla Bystřice pod Hostýnem součástí politického okresu Holešov, který se nacházel na rozhraní Valašska a Hané. V první polovině 20. století se zde nacházel berní úřad i okresní soud. Bohužel ani bystřické podniky se s příchodem komunistického režimu nevyhnuly znárodňování. Jedním z prvních

byla Impregna, která byla Dřevařským závodům odebrána a přejmenována na Jihomoravské dřevařské závody. Bratrům Thonetovým byly závody také odebrány a přejmenovány na TON – Továrna na ohýbaný nábytek. O tomto období se mluví jako o konci průmyslové éry v Bystřici.