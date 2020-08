Bystřice pod Hostýnem (druhá polovina 20. století)

K Bystřici pod Hostýnem se v 50. letech přidružilo hned pět obcí, nově tedy místních částí. Následně začala výstavba nových obchodnícha kulturních středisek: tehdejší moderní budovy však příliš nekorespondovaly s historickým centrem města. Postaven byl například i Dům služeb a Obchodní dům Družstevník, přímo v centru pak hotel Podhoran, který o mnoho let později nadělal městu a jeho obyvatelům tolik starostí. Sametová revoluce pak odstartovala postupné změny jak ve společnosti, tak i v rázu města. Historické památky a celé centrum se dočkaly rekonstrukce a z města, především sídlišť, se začala vytrácet uniformita a šeď.

Bařice-Velké Těšany

První písemná zmínka o Bařicích pochází už z první poloviny třináctého století. Název obec dostala pravděpodobně podle okolní bažinaté krajiny. V roce 1960 byla sloučena se sousední obcí Velké Těšany. První zmínky o nich nacházíme v druhé polovině čtrnáctého století. Dohromady v obou obcích žije necelá pětistovka obyvatel. První školu měli už od roku 1865 v Těšnovicích, v roce 1898 si pak postavili vlastní i Bařice. Škola v Bařicích byla jednotřídní: v jedné místnosti se spolu učilo pět ročníků, ve dvacátých letech asi šedesát dětí. Většinu výuky měl na starosti řídící učitel, do školy však docházela také učitelka ručních prací nebo farář. Obě školy fungovaly až do nástupu centralizace v sedmdesátých letech.

Období první republiky bylo pro obce rozvojové. Už v roce 1925 byla ve Velkých Těšanech postavena sokolovna. Ta prošla v roce 1978 rozsáhlou rekonstrukcí, po které funguje dodnes. V roce 1931 byly elektrifikovány Bařice, o pět let později pak i Velké Těšany. Po dvou epidemiích břišního tyfu byl v Bařicích roku 1934 zprovozněn vodovod, o dva roky později pak také kanalizace. Po druhé světové válce fungovalo v obcích hned několik spolků: hasiči, sportovní spolek Bivoj, Červený kříž, Svaz žen, Osvětová beseda, svaz mládeže, nebo svaz chovatelů drobného zvířectva. Další rozvoj přišel v následujících desetiletích: v polovině padesátých let bylo ve Velkých Těšanech zprovozněno koupaliště, v roce 1989 pak také prodejna Jednoty. Vzhledem k brzké revoluci však její fungování nemělo dlouhého trvání. Na začátku devadesátých let byly Bařice napojeny na nový přivaděč vody od Těšnovic. Plynofikace se obce dočkaly až na konci tisíciletí.